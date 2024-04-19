Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
VAN - Van'da 12'ncisi düzenlenen İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen fuara 80 firmadan yaklaşık 160 marka katıldı. Burada fuar ile ilgili bilgi veren İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, bu yıl 12'ncisi yapılan fuarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek yapı, malzeme ve inşaat üzerine organize edilen fuarı olduğunu ifade etti. Fuarda 80 firmadan 120'nin üzerinde markanın yer aldığını belirten Çelik, "Bu markalar Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen firmalar. Van'dan çok sayıda katılımcı firmamız var. Yine fuarımızda Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılım gösteren firmalarımız var" dedi.
4 gün sürecek olan fuarda, cuma ve cumartesi günü yapı ve inşaat sektörü ile ilgili bir zirvenin gerçekleştirileceğinin altını çizen Çelik, "Sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığımız zirve organizasyonumuzda, yapı ve inşaat sektörü ile ilgili çeşitli paneller, söyleşiler ve kongreler olacak. Hem iş insanlarını hem akademisyenleri hem sektör profesyonellerini bir araya getireceğimiz büyük bir organizasyona başladık. İnşallah pazar gününe kadar devam edeceğiz. Ben bu duygularla fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Fuara katılım sağlayan firma yetkilileri ise ilk gün olması hasebiyle katılımın az olduğunu ancak yarından sonra yoğun bir katılım beklediklerini söylediler.
(ATL-MSA-Y)
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