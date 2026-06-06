Van Kahvaltısı Dünya Kahvaltı Günü\'nde Tanıtılıyor

Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek adını dünyaya duyuran Van kahvaltısı, 2019 yılından bu yana her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleriyle tanıtılıyor.

Otlu peynirden murtuğaya kadar onlarca yöresel lezzeti bir araya getiren Van kahvaltısı, bu etkinlikler sayesinde kentin gastronomi turizmindeki konumunu güçlendiriyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından 2019 yılında alınan kararla, her yıl haziran ayının ilk pazar günü "Dünya Kahvaltı Günü" olarak belirlendi. Söz konusu kararın ardından kentte düzenlenen etkinliklerle Van kahvaltısı, ulusal ve uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

"Gastronomi denilince akla Van kahvaltısı geliyor"

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Metin Karasu, Van kahvaltısının 1940'lı yıllardan sonra esnaflar arasında 'sütçüler' olarak adlandırılan kahvaltı salonu işletmecileriyle gelişmeye başladığını belirtti. İşletme sahibi Karasu, "Zamanla bu çeşitlilik artarak günümüze kadar ulaştı. Bugün gastronomi denilince akla ilk gelenlerden biri Van kahvaltısıdır. Bizler de bu kültürü en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Haziran ayının ilk pazar günü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu vesileyle kahvaltımızı daha geniş kitlelere tanıtabilmek adına çeşitli sosyal aktiviteler düzenliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin her yerinden misafir ağırlıyoruz"

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen turistleri ağırladıklarını dile getiren Karasu, "Kahvaltımızı tanıtmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinden gelen müşterilerimizi ve turlarımızı ağırlıyoruz. Misafirlerimiz, 'Van kahvaltısı bu muydu? Gerçekten hayran kaldık' şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. Van kahvaltısı oldukça doyurucu bir öğündür; sabah kahvaltısı diye başlayıp hem öğle hem de akşam yemeği ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Van'da yemek bir öğündür, o da kahvaltıdır " diye konuştu.

"Birçok ürünümüz coğrafi işaret aldı"

Van'daki yerel lezzetlerin korunması adına önemli adımlar atıldığını ifade eden Karasu, "Bu değerlere sahip çıkmak adına Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda birçok ürünümüz coğrafi işaret belgesi aldı. Bunların başında otlu peynir, murtuğa, kavut ve Van cacığı gelmektedir. Van kahvaltımızın kendisi de coğrafi işaretlidir. Dünya çapında bilinen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir gastronomi değerimizdir. Diğer yöresel ürünlerimiz için de başvurular yapılmış olup onay beklenmektedir" şeklinde konuştu. - VAN