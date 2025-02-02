Van Mall AVM Yönetimi GLA ile Devam Ediyor

Ekonomi

Van Mall AVM, GLA'nın profesyonel tecrübesi ile yola devam ediyor.

GLA Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında paylaşılan GLA'nın sözleşmesinin feshedildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada 'Alışverişin Gülen Yüzü' sloganıyla 22 Mart 2024 tarihinde GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş. tarafından hizmete açılan Van Mall Alışveriş Merkezi'nin onlarca ulusal ve uluslararası alternatif markaları çatısı altında toplayarak, alışveriş keyfini sosyal, kültürel, eğlence ile bütünleştiren eksiksiz bir yaşam alanı olarak hem Van halkı hem de yabancı turistler için rakipsiz bir ilgi merkezi olduğunu söyledi.

"Gerçeği yansıtmayan haberler için hukuki işlem başlatılmıştır"

Van Mall AVM'nin işletme ve yönetim işleri için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan toplam alanın yüzde 54 hisse oranına tekabül eden 75 adet iş yeri ve otoparkın yönetim ve işletme hakkı ihalesini kazandıklarını ve 9 Ocak 2023 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi ile 5 yıllık olmak üzere sözleşme imzaladıklarını belirten Çelik, "Geriye kalan yüzde 46'lık hisse oranına sahip mülk sahipleri ile ayrı ayrı yaptığımız sözleşmeler ile kiralama ve yönetim yetkisini devraldık. Ayrıca GLA, alışveriş merkezimizde yer alan istisnasız bütün kiracılar ile mülk sahiplerinin de imzaladığı AVM yönetiminin GLA'da olduğuna dair sözleşmeler mevcuttur. Bu sözleşmeler ile birlikte ortak giderleri toplama yetkisi ve AVM yönetim hizmetleri mülk sahipleri ve kiracılar tarafından GLA'ya verilmiştir. Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek tarafından dile getirilen ve GLA'nın sözleşmesinin feshedildiğine dair yapılan haberler asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Orhan Özdek, gerek belediye, gerekse mülk sahipleri ve kiracılar ile akdedilen hiçbir sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip değildir. Orhan Özdek ve ekibi tarafından AVM yönetimini ele geçirmek için yapılan korsan girişimler başarısız kalmıştır. Yapılan maksatlı ve gerçeği yansıtmayan haberler için yargıya suç duyurularında bulunulmuş ve hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Van halkının yaşamlarına yepyeni bir soluk getirmeye devam edeceğiz"

Doğu'nun cazibe merkezi olan Van'da, sınırsız alışveriş deneyimi sunan Van Mall'ın GLA tarafından verilen işletme, yönetim ve kiralama hizmetlerinin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Çelik, "Alışveriş merkezimiz 'AVM ruhsatına' haiz olup 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir. Orhan Özdek tarafından çeşitli medya organlarında yer alan toplanan ortak giderler ile ilgili iddialar tamamen yalan ve iftiradır. Gerçek rakamlarla ilgisi ve alakası yoktur ve asla gerçeği de yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili hukuki süreci de başlatmış bulunmaktayız. Şahsi çıkarlar uğruna yapılan bu girişime asla itibar edilmemesi gerekir. Bugüne kadar toplanılan ortak gider tutarları yönetmelik gereği 'avans' mahiyetinde olup, bir yıllık sürenin sonunda gerçekleşen ortak gider rakamlarının ortaya çıkmasını müteakiben hem resmi kurumlar hem de kiracı ve mülk sahipleri ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. GLA Yönetim A.Ş. olarak Van'ın kalbinde ve en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde 13 yıldır kapalı olan ve artık madde bağımlılarının mekanı haline gelmiş olan binanın neredeyse tamamına yakınını ulusal ve uluslararası markalara kiralamak suretiyle alışveriş merkezimizi açtık ve Van'a kazandırdık. Böylece Van halkına ve mülk sahiplerine verdiğimiz sözü de yerine getirdik. GLA Yönetim A.Ş. olarak Van Mall Alışveriş Merkezimizi kapatmak amaçlı, kaostan beslenen ve eski kötü günlerine dönmesine yönelik kötü niyetli ve şahsi çıkar amaçlı girişimlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Van halkının yaşamlarına yepyeni bir soluk getirerek, modadan yeme içmeye, spordan teknolojiye kadar sınırsız alışveriş deneyimini GLA'nın profesyonel anlayışı ile sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN