Van OSB, kapasitesini büyüterek üretim alanlarını genişletti - Son Dakika
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Ekonomi

Van OSB, kapasitesini büyüterek üretim alanlarını genişletti

Van OSB, kapasitesini büyüterek üretim alanlarını genişletti

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2024 yılının ilk yarısını değerlendirerek, Van OSB'nin kapasitesinin büyüdüğünü ve üretim alanlarının çoğaldığını belirtti. Ayrıca, yeşil dönüşüm ve çevreye duyarlı üretim konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Van OSB'de stratejik ve teknolojik ürünlerin üretimi için tahsisler yapılacağını ve bölgede bir eğitim kampüsü oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

24.05.2024 11:31
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2024 yılının ilk yarısını değerlendirerek, "Van OSB, hamdolsun belli bir noktaya ulaştı, kapasitesi büyüdü ve üretim alanları çoğaldı" dedi.

2024 yılının ilk yarısını değerlendiren Başkan Aslan, Van OSB'nin sürekli hareket halinde olduğunu ve adeta canlı bir mikroorganizma gibi çalıştığını söyledi. Van OSB'ye gün içerisinde yüzlerce işveren ile binlerce çalışanın giriş-çıkış yaptığını belirten Aslan, "Van OSB, hamdolsun belli bir noktaya ulaştı. Kapasitesi büyüdü ve üretim sahaları çoğaldı. 2024'te de çalışmalarımıza, üretimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Sanayi bölgesindeki insanların, işverenlerin hayatını kolaylaştırmak ve refah seviyelerinin yükseltilmesi temel gayemizdir. Bu noktada mücadelemizi sürdürüyoruz. Van OSB'de 1, 2, 3 ve 4. etapları tamamen doldurduk. Orada artık yüzde 90 üzerinde üretimler söz konusu. 5'inci etapta da 3-4 senedir çalışıyoruz. 100 hektarlık bir alanı tekstil bölgesine tahsisi ettik. Orası sadece bir tekstil bölgesi olsun istedik. Biraz karma OSB'lerden ayırmak istedik. Çünkü karma OSB'de her çeşit üretim ve yatırım söz konusu. Tekstilde istihdam yoğunluklu ve iş yoğunluklu olduğu için onu ayıralım dedik. O yüzden 100 hektarlık alanda tekstil çalışmalarımız yürüyor. Orada 15'e yakın fabrika çalışıyor. Bir kısmı üretime geçti, bir kısmı inşaat safhalarını tamamladı, bir kısmı da inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Yine Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 22 hektarlık bir alanın ihalesi geçen sonbaharda yapıldı ve şu anda orada alt yapı çalışmaları sürüyor. İnşallah alt yapı çalışmaları bittikten sonra orada istihdam sağlayacak, ülkenin ihracatına katkı sağlayacak tekstil fabrikaları oluşturacağız. İnşallah o firmalarda orada çalışmalarına başladıkları vakit Van OSB'de 10 binlerin üzerinde bir tekstil istihdamını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz yaşam ortamlarının sağlanması hepimizin temel amacı olmalıdır"

Dünyanın artık yeşil OSB'lere, yeşil sanayilere doğru kaydığını vurgulayan Aslan, " Türkiye'de de bu yönde ciddi çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) koordinasyonunda, Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri ve bünyelerindeki fabrikaların üretim hatlarında da yeşil dönüşüme, iklim şartlarına ve doğaya saygılı çalışmalar yürütülüyor. Canlı yaşamını etkilemeden, insan hayatına tesir etmeden, gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz yaşam alanları bırakacak ortamların sağlanması hepimizin temel gayesi, temel amacı olmalıdır. Bizde Van OSB olarak bu yeşil dönüşüm noktasında, özellikle Van Gölü ve çevremize zarara vermeden üretim hatlarını oluşturuyoruz. Firmalarımız bu konuda hassas davranıyorlar. Hepimiz yavaş yavaş planlı bir şekilde buna uygun bir şekilde yürüyoruz" diye konuştu.

Bölgede olmayan ve özellikle stratejik ve teknolojik ürünlerin üretimi için tahsisler yapılacağının altını çizen Başkan Aslan, şöyle konuştu:

"Artık dünya ciddi bir yarış içerisinde. Son yıllardaki pandemi, bölgesel krizler ve stratejik derinlikler noktasında ülkeleri, bölgeleri etkileyen küresel sıkıntılar, üretim yerlerini de ciddi bir şekilde sıkıntıya sokmaktadır. Haliyle ülkemizde de piyasal daralmalar söz konusu. Bunun için bizim daha çok mücadele edip, katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlara yönelmemiz ve bunlara yer açmamız gerekiyor. Bu konuda bizde bundan sonraki süreçte ülke ekonomisine direk katkı sunacak yatırım ve üretim ortamlarının oluşması adına hassas davranacağız."

"Van OSB'de artık bir eğitim kampüsü olacak"

Van OSB'de üretim yapan, yatırım yapan, çalışan insanların da hayatlarını kolaylaştırmak için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Aslan, "Burada yatırım yapan, üretim sağlayan ve çalışan insanların da sosyal, sportif, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin devamını sağlamamız lazımdı. Bu noktada çalışan bireylerin çocuklarını bırakacak anaokulu ve kreş inşa edilmesi lazımdı. Yine çalışan insanların sağlık ihtiyaçlarını giderebilecek sağlık alanları oluşturulması lazımdı. Bu noktada hamdolsun bir ana okul ve kreş inşası tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapıldı. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmet verecek. Yine teknik yüksekokullarını Van OSB'de toplamak için Van YYÜ ile bir protokol yapmıştık. Onun yer tahsisi yapıldı ve YÖK'de de bunun kararı alındı. Dolayısıyla yakın zamanda üniversitemizin gayreti ile fiziki mekanlar, eğitim kurumları, atölyeler ve laboratuvarlar oluşturulduktan sonra Van Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunu göreceğiz. Yani biz eğitimi, anaokulu ve kreşten tutun yüksekokula kadar oluşturacağız. Yani Van OSB'de artık bir eğitim kampüsü olacak. Yine bunun yanında çok amaçlı bir spor tesisi inşa ettik ve sağlık merkezinin de şu an inşaatı devam ediyor. Yönetim kurulu olarak bunun iyileştirilmesi için çalışmalarımızı yapacağız. İlimize, organize sanayi bölgemize faydalı olabilecek her türlü çalışmanın içinde yer almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizi büyütmek, kalkındırmak ve rekabet gücümüzü artırmak noktasında her türlü gayretin içinde olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van OSB, kapasitesini büyüterek üretim alanlarını genişletti - Son Dakika

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