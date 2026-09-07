Van TSO ile Ermeni iş dünyası Erivan\'da buluştu, sınır kapılarının açılmasını istedi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği (UMBA) temsilcileri, 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde Erivan'da gerçekleştirilen temasları, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli ve anlamlı bir adım olduğunu duyurdular.

Konuyla ilgili Van TSO'dan yapılan açıklamada, 80'e yakın iş insanının katılımıyla gerçekleştirdikleri Erivan programı kapsamında Ermeni iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelindiğini, karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarının ele alındığını, iki ülke iş dünyasının ortak çalışma alanları ve mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatların değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bizler, iş dünyasının sınırların ve siyasi farklılıkların ötesinde, karşılıklı anlayış, güven ve ortak ekonomik menfaatler temelinde ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunabileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin; yalnızca iki ülkenin iş dünyasına değil, Van ve Erivan başta olmak üzere sınır bölgelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede; iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasını, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının açılmasını ve sınır geçişlerinin karşılıklı olarak kolaylaştırılmasını, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini ve mevcut ulaşım hatlarının daha etkin kullanılmasını, iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ve B2B görüşmelerinin artırılmasını, ortak yatırım ve üretim imkanlarının değerlendirilmesini, turizm, lojistik, tarım, gıda, tekstil, sanayi ve hizmet sektörlerinde iş birliklerinin güçlendirilmesini, iş dünyamızda kurumsal iletişimin sürdürülebilir hale getirilmesini önemsiyoruz. Sınır kapılarının açılmasının yalnızca ticari geçişlerin kolaylaştırılması anlamına gelmediğine; aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki temasın, ekonomik etkileşimin ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine hizmet edecek önemli bir normalleşme adımı olduğuna inanıyoruz. Sınırların ticarete, yatırıma, turizme ve karşılıklı etkileşime açılması, bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Van'ın Türkiye ile Kafkasya arasında doğal bir ticaret ve lojistik köprüsü olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor; Van ile Erivan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin, bölgesel ticaretin gelişmesine ve halklar arasındaki karşılıklı anlayışın pekişmesine katkı sunacağını düşünüyoruz. Bugün burada kurulan temasların yalnızca bir iş görüşmesi olarak kalmaması; karşılıklı ziyaretler, ticari bağlantılar ve somut ortaklıklarla devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesinin önündeki en önemli adımlardan birinin de sınır kapılarının açılması ve düzenli ticari geçişlerin sağlanması olduğuna dikkat çekiyoruz. İş dünyaları arasındaki bu temasları, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine ve Güney Kafkasya Perspektifi'ne sosyo-ekonomik açıdan katkı sunan, yapıcı bir girişim olarak görüyor; karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sınır kapılarının açılması ve bölgesel barış ile refahın desteklenmesi yönündeki çabaları kararlılıkla sürdürme irademizi ifade ediyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Ermeni iş dünyası olarak ortak kanaatimiz şudur. Ticaret, karşılıklı güveni güçlendiren; sınır kapıları, halkları ve ekonomileri birbirine bağlayan; ekonomik iş birliği ise kalıcı ilişkilerin kurulmasına katkı sunan en güçlü araçlardan biridir. Bu anlayışla, iki ülke iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, ticaretin artırılması ve sınır kapılarının açılması yönündeki sürecin desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.