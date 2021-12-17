Vanlı taksici aracında unutulan para dolu çantayı İranlı sahibine teslim etti

Van'daki bir taksici, aracında unutulan ve içinde bin 800 dolar ile ziynet eşyası bulunan çantayı İranlı sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Van Ferit Melen Havalimanından otele gitmek üzere taksiye binen bir İranlı turist, indiği sırada içerisinde döviz ve ziynet eşyası olan çantasını arabada unuttu. Aracında daha sonra çantayı fark eden 65 T 0435 plakalı ticari taksi şoförü Emrah Keskiner, otele gelerek İranlı turisti sordu. İranlı turistin otelde olmadığını duyan Keskiner, telefon numarasını otel yetkililerine bırakarak, İranlı turist geldiği zaman kendisine ulaşmasını ve böylece çantayı teslim edeceklerini söyledi. Akşam saatlerinde İranlı turistin gelmesi üzerine taksici Emrah Keskiner, abisi Cüneyt Keskiner ile birlikte Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul'un nezaretinde çantayı İranlı turiste teslim etti.

Çantasına kavuşan İranlı Mühendis Ali Turkaşvend, "Bugün çantamı takside unuttum. İçerisinde bin 800 dolar, bir saat, bir künye ve banka kartlarım vardı. Çantamı bana teslim ettiler. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çantayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vanlı taksici Emrah Keskiner, yaklaşık bir yıldır abisinin yanında taksicilik yaptığını dile getirerek, "Bugün saat 12.00 civarında havalimanında bir İranlı kardeşimiz araca bindi. Onu otele bıraktığımda çantasını arabada unutmuştu. Çantayı fark ettiğimde hemen otelle iletişime geçtim. Ancak otelde olmadığını söylediler. Ben de telefon numaramı verdim ve bana ulaşmalarını istedim. Daha sonra abimle beraber adama ulaştık. Cemiyet başkanımıza da haber vererek, başkanımızın yanında kendisine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hamdolsun haram yemedik, hiçbir zaman da harama bakmadık. Bu konuda bütün Van esnafı ve taksici arkadaşlarım hassastırlar. Hiçbir zaman harama el uzatmazlar. Herkesin vatandaşlık görevini yaptığı bir ortamda, her zaman huzur olur. Haramdan kimseye fayda gelmez. Allah herkesin rızkını bir şekilde veriyor" ifadelerini kullandı.

Vanlı taksiciyi tebrik eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul da, "Bana haber verilmesinden sonra İranlı turisti aramaya başladık. Onu otelde bulduk ve kendisiyle iletişime geçerek odaya davet ettik. Çantasını kendisine teslim ettik. İçerisinde bin 800 dolar, erkek saati, bir kadın bilekliği vardı. Ben burada şunu belirtmek istiyorum. Van esnafı, Van taksicisi ve Van halkı hiçbir zaman gelen misafirlere herhangi bir yanlış yapmaz. Bu ilk değil. Defalarca kez bu şekilde araçlarımızda unutulan eşyaları sahibine eksiksiz olarak teslim etmişiz. Ben buradan tüm esnafımı sevgi ve saygıyla selamlıyor, onlara kazasız, belasız günler diliyorum" diye konuştu. - VAN