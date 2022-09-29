Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor

Türkeli'de soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı. Yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmayla ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor.

KİLOSU 70 TL'DEN SATILIYOR

Hasadın başlamasıyla sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 70 TL'den satılmaya başlanan kestanede geçen yıla oranla rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor.

"REKOLTE DÜŞÜK"

Her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarında kestane satmaya başlayan esnaf Ünal Çetin, "Bu sezonun ilk kestane hasadını satmaya başladık. Geçen sene kestane sezonu çok güzel geçmişti. Bu sene geçen seneye göre kestane rekoltesinin düştüğünü görüyoruz" dedi.