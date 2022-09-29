Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor

29.09.2022 20:27

Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlardan toplanan kestaneler tezgahlarda 70 liradan satılıyor. Halk pazarında kestane satmaya başlayan esnaf Ünal Çetin, "Bu sezonun ilk kestane hasadını satmaya başladık. Geçen sene kestane sezonu çok güzel geçmişti. Bu sene geçen seneye göre kestane rekoltesinin düştüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkeli'de soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı. Yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmayla ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor.

Ormanlık alandan toplanan kestaneler vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kilosu 70 TL'ye satılıyor

KİLOSU 70 TL'DEN SATILIYOR

Hasadın başlamasıyla sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 70 TL'den satılmaya başlanan kestanede geçen yıla oranla rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor.

Ormanlık alandan toplanan kestaneler vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kilosu 70 TL'ye satılıyor

"REKOLTE DÜŞÜK"

Her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarında kestane satmaya başlayan esnaf Ünal Çetin, "Bu sezonun ilk kestane hasadını satmaya başladık. Geçen sene kestane sezonu çok güzel geçmişti. Bu sene geçen seneye göre kestane rekoltesinin düştüğünü görüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ünal Çetin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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