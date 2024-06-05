VEDAŞ, Elektrik Şebekesini Güçlendirmek İçin 3 Milyar Liralık Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

VEDAŞ, Elektrik Şebekesini Güçlendirmek İçin 3 Milyar Liralık Yatırım Yapacak

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti vermek amacıyla 3 milyar liralık yatırım yapacak. Şirket merkezinde düzenlenen toplantıda, VEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Çakmak, yatırım projelerinin aşamalarını değerlendirdiklerini ve yaz döneminde önemli bir kısmını tamamlayarak faaliyete geçireceklerini belirtti. Çakmak ayrıca, elektrik şebekesini modernize etmek için rekor bütçeyle çalışmalarını sürdürdüklerini ve planlı elektrik kesintileriyle ilgili tüketicilere kısa mesaj gönderdiklerini ifade etti.

05.06.2024 10:54
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), elektrik şebekesini güçlendirmek amacıyla 3 milyar liralık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, 2024 yılı şebeke yatırımlarını değerlendirmek amacıyla şirket merkezinde toplantı yaptı. VEDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çakmak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, il ve grup müdürleri ile yatırım projelerinde görevlendirilen paydaş firmalar katıldı.

Hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Çakmak, toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez ve kırsal bölgelerimizde eş zamanlı devam eden yatırım projelerimizde görevlendirdiğimiz paydaş firmalarımızla bir araya gelerek projelerimizin aşamalarını değerlendirdik. Yaz döneminde yatırımlarımızın önemli bir kısmını tamamlayarak faaliyete geçirmiş olacağız."

"Elektrik şebekesi modernize ediliyor"

Elektrik şebekesini modernize etmek için 2024 yılında rekor bütçeyle yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çakmak; "Mevcut şebekemizi güçlendirmek, yeni tesisler inşa etmek, artan enerji talebini karşılamak, yeni teknolojileri şebekemizle bütünleştirmek, sokak ve cadde aydınlatmalarını artırmak için sorumluluk bölgemizde yaklaşık 3 milyar liralık yatırım gerçekleştiriyoruz. Şebekemizi dijital ortamda yönettiğimiz SCADA ağımızı genişletiyor, il ve ilçe merkezlerindeki havai hatları yer altına alıyoruz. Ekonomik ömrünü dolduran şebeke unsurlarının tamamını yeniliyoruz. Şebekemizin iş verimliliğini artırmak için geliştirdiğimiz AR-GE projelerimizle dijitalleşme hızımızı artırıyoruz. Yatırım projelerimizi oluştururken, süreç yöneticilerimizin şebeke analiz raporlarını ve tüketicilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz" ifadesini kullandı.

"Planlı elektrik kesintilerine ilişkin kısa mesaj gönderiyoruz"

Gerçekleşen bu kapsamlı yatırım çalışmaları sırasında can ve mal güvenliğini sağlamak için zorunlu olarak planlı elektrik kesintisi yapıldığı söyleyen Çakmak; "Merkez ve kırsal bölgelerde hummalı bir şekilde devam eden yatırım çalışmalarımız sırasında güvenliği sağlamak için planlı ve kontrollü elektrik kesintisi yapmak zorundayız. Tüketicilerimizin tesisatını ilgilendiren planlı kesinti olması durumunda telefonlarına kısa mesaj gönderiyoruz. Bu hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen tüketicilerimiz, 186 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya hizmet noktalarımıza gelerek telefon numaralarını sistemimize ekleyebilir ya da güncelleyebilirler. Yatırım çalışmalarımız sırasında oluşan planlı kesintilere karşı halkımızın gösterdiği anlayışa teşekkür ederim. Tüm paydaşlarımızla koordineli olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla tüketicilerimize daha iyi hizmet sunarak memnuniyetlerini sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi VEDAŞ, Elektrik Şebekesini Güçlendirmek İçin 3 Milyar Liralık Yatırım Yapacak - Son Dakika

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