Vergi Haftası'nda Erzurum Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Vergi Haftası'nda Erzurum Ziyareti

Vergi Haftası\'nda Erzurum Ziyareti

Defterdar Atabek, Özakalın'a teşekkür edip vergi denetiminde ılımlı yaklaşım istedi.

03.03.2025 10:47
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Vergi Haftası dolayısıyla Erzurum Defterdarı Selahattin Atabek, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Ziyarette, 2024 yılı tahakkuk tahsilat oranında Erzurum'un Türkiye genelinde 3. sırada yer alması dolayısıyla Defterdar Atabek, Erzurum'daki iş insanları adına Başkan Özakalın'a teşekkür etti. Başkan Özakalın, ekonomik şartların zorlu seyrettiği bu dönemde, vergi denetimlerinin Erzurumlu iş insanlarını ve ticari hayatı olumsuz etkilemeyecek şekilde, daha ılımlı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi yönündeki temennilerini Defterdar Atabeg'e iletti. Görüşmenin sonunda Başkan Özakalın, Defterdar Atabek'e ETSO Tarih Kitabı ve 2034'e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi adlı kitapları hediye etti. Defterdar Atabeg ise teşekkür amacıyla Başkan Özakalın'a çiçek takdim etti.

Görüşme, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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