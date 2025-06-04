Vestel Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım Atıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım Atıyor

Vestel Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım Atıyor
04.06.2025 12:23
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Vestel, sürdürülebilirlik vizyonunu üretim ve teknolojiye entegre ederek çevre dostu ürünler geliştiriyor.

Vestel, Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirlik vizyonunu üretim ve teknolojiye entegre ederek bu yaklaşımı kurum kültürü haline getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AR-GE tasarım ve yatırımlarını sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında şekillendiren Vestel, doğal ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atıyor.

Vestel, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarruflu ürünler tasarlıyor.

Şirket, Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığı Biolive markasının zeytin çekirdeklerinden ürettiği biyoplastik granülleri beyaz eşya üretiminde kullanıyor. Bu sayede biolive katkılı parçaların karbon emisyonu yüzde 20'ye kadar azaltılıyor.

Ürünlerinin çevresel etkilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek ve sürdürülebilir üretim süreçleri geliştirmek amacıyla şirket, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun "Yaşam Döngüsü Analizi" (LCA) çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tüm süreçlerini sürdürülebilirlikle entegre eden şirket, uluslararası raporlama kuruluşu CDP'nin 2024 değerlendirmesinde, sürdürülebilirlik skorlarını yükseltti. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin CDP "İklim Değişikliği" puanı "A-" olurken, "Su Güvenliği" puanları ise "B"ye yükseldi.

14 bin 527 ton emisyon önlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda 2024'te, baz yıl olan 2021'e göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 21 azaltım gerçekleşirken, Kapsam 3'te ise satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonlarda yüzde 16 azaltım gerçekleşti.

Vestel Şirketler Grubu'nda 2024'te toplam 38 adet "kaizen ve enerji verimliliği projesi" hayata geçirilerek 13 bin 278 megavat saat (MWh) enerji ve yaklaşık 25 milyon lira tasarruf sağlandı. Bu iyileştirmeler sayesinde toplam 14 bin 527 ton emisyon önlendi.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi), Vestel'in 2030'a kadar taahhüt ettiği karbon emisyonları azaltım hedeflerini onayladı.

Vestel bu doğrultuda, 2021 baz yılına göre 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42, Kapsam 3 satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonlarını ise yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Vestel Elektronik 2024'te S&P Global kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde 69 puan alarak sektöründe ikinci sırada yer aldı.

370,5 ton plastik kullanımını azaltıldı

Şirket, bu skoru ile 62 sektörden 7 bin 690 firmanın değerlendirildiği ve 780 firmanın seçildiği "S&P Global The Sustainability Yearbook-2025"te en yüksek puan alan şirketler arasında yüzde 10'luk dilimde yer almaya hak kazandı.

Vestel Beyaz Eşya ise 68 puanla sektöründe ikinci sırada bulunarak S&P Global The Sustainability Yearbook (S&P Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı)-2025'te yer aldı.

Şirket, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne de girmeye hak kazandı.

Plastik kullanımını azaltmak ve döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla hem üretim süreçlerinde hem de ürün tasarımlarında önemli adımlar atan Vestel, bu kapsamdaki AR-GE projeleri sayesinde toplam 370,5 ton plastik kullanımını azaltarak, 5 bin 600 tonu aşkın geri dönüştürülmüş plastik kullandı.

Sıfır karbon hedefi doğrultusunda güneş enerjisine odaklanan Vestel'de, 2024'te 142 kilovat pik (kWp) gücünde güneş paneli ile 188 MWh enerji üretildi. Şirket, yeni yatırımlarıyla birlikte toplam 8 bin 200 kWp kurulu güce ulaşmayı, yıllık 11 bin 882 MWh enerji üretmeyi ve 5 bin 430 ton karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda kurutma makinası fabrikası enerji ihtiyacının yüzde 85-90'ını, Vestel Beyaz Eşya'nın yüzde 10'unu, Vestel City'nin ise yüzde 6'sını karşılamayı hedefliyor.

"Doğayla daha uyumlu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk almanın bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inandıklarını belirtti.

Uylukçuoğlu, bu inançla doğal kaynakların korunması, karbon emisyonlarının azaltımı, atıkların azaltılması gibi alanlara odaklandıklarını vurgulayarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çevreye duyarlı ürünler geliştirdiklerini paylaştı.

Sadece kendi operasyonlarında değil, tedarik zincirlerinin genelinde de sürdürülebilirliği önceliklendirdiklerinin altını çizen Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ile donatılmış akıllı ürünlerimiz ve Akıllı Yaşam mobil uygulamamız ile kullanıcılarımızı daha az enerji ve su tüketmeye teşvik ediyoruz. Dünya Çevre Günü, çevreye olan bağlılığımızı hatırlatmakla kalmıyor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız somut adımları görünür kılmak açısından da anlam taşıyor. Vestel olarak, gerçek değişimin sürekli çaba gerektirdiğini bilerek, tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği odağımızda tutmaya ve doğayla daha uyumlu bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Zorlu Grubu, Teknoloji, Ekonomi, Vestel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım Atıyor - Son Dakika

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