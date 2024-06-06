Ekonomi

VİEW Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan: "Sermaye piyasası araçları finansmana ulaşma anlamında fayda sağlayacak"

ANKARA - VİEW Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, gayrimenkul yatırım fonlarının önemine dikkati çekerek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'inde ifade ettiği proje aşamasında da yatırım fonlarıyla birlikte devreye girecek olan sermaye piyasası araçları finansmana ulaşma anlamında da fayda sağlayacak" dedi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde "I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi" düzenlendi. Zirvede, sektörün önde gelen isimleri, uzmanları ve düşünce liderleri bir araya gelerek Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumu, gelecek trendleri ve büyüme potansiyelini değerlendirdi.

VİEW Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, gayrimenkul sektörünün son durumunu İHA muhabirine değerlendirdi. Gayrimenkulün hem özel sektör hem kamu birlikteliği açısından gerçekten önem arz ettiğini belirten Bozdoğan, zirveye ilişkin, "Piyasada daralmanın yaşandığı ve piyasa şartlarının sektörümüzü olumsuz etkilediği böyle bir dönemde en azından özel sektör sorunlarının kamuyla birebir paylaşılması ve sektörün öncüleri tarafından problemlerin ve çözüm önerilerinin bir araya getirilmesi açısından kıymetli bir çalışma" ifadesini kullandı.

"Böyle bir ortamda büyüme de devam ediyor"

Sektörün son yıllarda bir daralma yaşadığını aktaran Bozdoğan, gözle görülür bir şekilde daralma yaşandığını dile getirerek, "Satışlar azalıyor ve maliyetler yükseliyor. Tüm bunların tamamı özellikle konut tarafında olumsuz etkileyen faktörler. Ancak böyle bir ortamda büyüme de devam ediyor" dedi.

"Sermaye piyasası araçları finansmana ulaşma anlamında fayda sağlayacak"

Gayrimenkul sektörünün kendi problemlerini kendi içinde çözmeye çalıştığını vurgulayan VİEW Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan, çeşitli finansman yöntemlerine dikkati çekerek, "Farklı finansman yöntemleri ve yatırım araçlarıyla birlikte bugün gayrimenkul yatırım fonları gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'inde ifade ettiği proje aşamasında da yatırım fonlarıyla birlikte devreye girecek olan sermaye piyasası araçları finansmana ulaşma anlamında da fayda sağlayacak. Önümüzdeki günlerde bu büyüme içerisinde inşaat sektöründe belli bir ivme içerisinde devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gayrimenkul hala yatırım araçları içerisinde güvenli liman olarak görülmekte"

Gayrimenkul bazlı fonlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdoğan, WİEV Yapı'nın bu konuda hassas olduğunu ve yatırımcıyı düşünen bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Kendi geliştirdiğimiz projemizde AVM gibi ticari alanları metrekare bazlı satış sistemimize daha küçük parçalara bölerek küçük yatırımcıya yatırım yapma imkanı sunduk. Gayrimenkul hala yatırım araçları içerisinde güvenli liman olarak görülmekte. Değer artışı ile birlikte kazançlı yatırım aracı olarak görülmekte" diye konuştu.

Alım gücü düşmesinin gayrimenkul alımlarını yavaşlattığını söyleyen Bozdoğan, bu duruma karşı küçük bütçeli ve tasarruf temelli yeni gayrimenkul yatırımları yaptıklarını ifade etti.

"Küçük bütçeler ile gayrimenkul yatırımı yapabilmesi için önünü açmış olacak"

Serbest Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün gayrimenkul fonları üzerine yaptığı açıklamaları da değerlendiren Bozdoğan, yatırım ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi noktasında atılacak adımları memnuniyet ile karşılayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul yatırım fonları yaklaşık 10 yıldır sektörün bir enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor ama bundan sonra proje aşamasında fonların yatırım yapılabilmesinin önü açılarak hem arzı arttırıcı etken hem üreticiler tarafından finansmana ulaşmayı kolaylaştıracak hem de gayrimenkul yatırımcının küçük bütçeler ile gayrimenkul yatırımı yapabilmesi için önünü açmış olacak."

Bozdoğan, gayrimenkul yatırım fonlarının spekülasyon ve manipülasyona kapalı bir yatırım aracı olduğunu belirterek, kanunlarda devlet desteğiyle mevzuatların belirlendiği ve güçlü bir yatırım aracı olarak tüketicinin karşısına çıktığını da vurguladı.