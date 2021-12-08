VİM ile hizmet vatandaşın ayağına gidecek

İnegöl Belediyesi VİM (Vatandaş İletişim Merkezi) aracı ile hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Belediyenin pek çok hizmetini içerisinde barındıran VİM aracı devreye girdi. Şehrin mahalle ve sokaklarında hizmet verecek araçta istihdam Merkezinden tahsilat noktasına kadar pek çok hizmet mobil olarak vatandaşa sunulacak.

Kısa adı VİM olan "Vatandaş İletişim Merkezi" aracı, yapılan tanıtım ile hizmete girdi. Bugün itibariyle hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında vatandaşla buluşacak VİM aracı, adeta İnegöl Belediyesi'ni vatandaşların ayağına götürecek. Kurumla ilgili pek çok işlem, VİM aracından yapılabilecek. Görevli personel ile birlikte hem merkezde hem kırsal mahallelerde sürekli ring halinde olacak araçta; bilgi edinme alanı, mahalle buluşmalarında ve mahalle ziyaretlerinde sorunların doğrudan sisteme işlenmesi, Mobil İstihdam Merkezi, Mobil Çözüm Merkezi ve Mobil Tahsilat gibi pek çok hizmet sunulacak.

5 saniye içerisinde ulaşılan kurum

Aracın tanıtımı bugün 15.30'da şehir merkezinde saat kulesi önünde yapıldı. Hem basına hem vatandaşlara tanıtılan araçta inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni uygulama hakkında açıklamalarda da bulundu. İnegöl Belediyesi'nin yeni bir hizmetinin tanıtımı için bir arada olduklarını kaydeden Başkan Taban, "Biliyorsunuz vatandaşlarımızın daha duyarlı, daha istekli, daha bilinçli olmasını arzu ediyoruz. Bunu ne için istiyoruz; şehrimizin sorunlarını, eksiklerini hep birlikte tespit edelim. Bir Belediye Başkanı olarak bu şehrin tüm sokaklarında her gün olma şansım yok. Çalışma arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Bunun yerine vatandaşlarımızdan hep birlikte muhitimizde yaşadığımız her neyse sorunları bizlere iletmesini istemiştik. Sağ olsun tüm ilçe halkımız bizlere 153 hatlarımız üzerinden dolu dolu bilgiler aktarıyorlar, öneri ve tespitlerini bildiriyorlar. Biz burada bir ilki daha başarmıştık, çağrı trafiğimizin yüzde 97'sini maksimum 5 saniye içerisinde cevaplayarak rahat ve kolay erişilebilir bir hizmet kalitesi oluşturmuştuk. Bugün bu uygulamayla bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz" dedi.

Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

VİM ile hizmeti vatandaşın ayağına götürerek çıtayı bir seviyeye taşıdıklarına değinen Alper Taban, "Vatandaş İletişim Merkez ile kurumumuzun hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına taşıyacağız. Vatandaşımızın mahallesine, işyerine taşıyacağız. Arkamızda gördüğünüz bu araç belediyemizin geçmişte kullandığı bir araç. Bu aracı revize edip yenileyerek gerek iç aksamı gerek dış aksamıyla VİM adını verdiğimiz sistem için kullanılır hale getirdik. Bu araç ile vatandaş iletişim merkezi hizmetimizi sahada sürdüreceğiz. Bu araçta normal şartlarda belediyeye gelip yapabileceğiniz her işlemi yapacaksınız. Mahalle buluşmalarında aracımızla orada bulunacağız, davet aldığımız yerlere gitmeye çalışacağız. Nerede bir sorun veya problem varsa gezici aracımız mutlaka orada olacak. Bir işe girmeyle ilgili başvuracak vatandaşımızın merkezdeki İstihdam Ofisimize kadar gelmesine gerek kalmayacak, buradan başvuruları alınabilecek. Yine şehirle ilgili sorunu buradan iletebileceği gibi ödemeleri varsa tahsilat hizmetini, bilgi edinmek istiyorsa bilgisini bu araçtan alabilecek" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi'nin bu araç ile mobil hizmete döndüğünü de belirten Taban, "Aslında bu uygulamayla mobil hizmete dönmüş olduk. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyor olacağız. Aynı zamanda e-devlet ve e-belediye hizmetleriyle online olarak da Türkiye'deki tüm kurumların daha fevkinde hizmet üretiyoruz. E-devlet üzerinden 49 hizmet ile Türkiye'de elektronik ortamda hizmet üreten belediyeyiz. Bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün bir adım daha bu araçla atmış olduk" açıklamalarında bulundu. - BURSA