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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 8.686,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak 'Yatırımcı Günleri' toplantılarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı
08.01.2024 - 09:37,
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 8.686,25 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 8.686,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 8.686,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra TCMB'nin 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısı da yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası ve perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile perakende satış verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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