Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.766,75 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.766,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 altında 9.761,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 9.757,00 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade ederek, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artmasına rağmen çırak bulmakta zorlanılıyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, meslekte yetiştirecek eleman bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamircileri, fiyat artışı nedeniyle tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerektiğini tavsiye etti.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen 3 maden ocağı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, ocaklarda 1 adet vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edilen maden ocakları, orman sınırları içerisinde olduğu için ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
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