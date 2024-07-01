VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 12.439,25 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 12.439,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 12.428,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 12.421,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.