VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.824,75 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtirken, bu hafta Fed'in faiz kararı ve Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

29.04.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.824,75 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 10.824,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 üzerinde 10.785,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 10.814,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Bıst, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:33:52. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement