VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.024,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.024,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 9.017,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 9.029,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satış endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret açığı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.