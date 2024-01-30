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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.427,75 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.427,75 seviyesinden işlem gördü. Analistler, New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin rekor kırmaya devam etmesine karşın Asya'da gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerin satış baskısını artırdığını belirtti. TCMB'nin TL mevduata geçişi desteklemek amacıyla aldığı yeni kararlarla birlikte TL mevduata yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği ifade edildi. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi verilerin takip edileceği belirtildi.

VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı
30.01.2024 - 09:29,
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.427,75 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.427,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 9.416,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.434,25 puana çıktı.

Analistler, New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde rekor kırmaya devam etmesine karşın Asya'da gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişelerin satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. ?

Buna göre, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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