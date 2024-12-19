VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı yüzde 1,1 düşüşle 10.875,00 puandan işlem gördü.

19.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,1 düşüşle 10.875,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,1 azalışla 10.875,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1 azalışla 10.995,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.907,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika

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