ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 3.900 seviyelerinin destek, 4.000 ve 4.020 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika

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