VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

07.10.2022 09:28
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.995,50 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.995,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 3.995,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 değer kazancıyla 3.997,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.996,75 puana indi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, pay piyasalarının dünya genelinde satıcılı seyrettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 3.900 seviyelerinin destek, 4.000 ve 4.020 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika

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