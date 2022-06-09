VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

09.06.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.935 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.935 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.939,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.935 seviyesinden işlem görüyor.

Dün sert düşen endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 4,1 azalışla 2.925,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.930 puana çıktı.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veri ve gelişmeler öncesi pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığına işaret eden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini bildirdi.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizleri değiştirmese de şahin bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.890 seviyesinin destek, 2.970 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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