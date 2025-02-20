VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,2 azalarak 10.947,00 puandan işlem gördü.

20.02.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, yüzde 0,2 düşüşle 10.947,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 10.947,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 10.973,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.939,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının Fed'in enflasyonla mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 10.850 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika

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