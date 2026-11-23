NEW Virginia ile Oregon eyaletlerinin başsavcıları, platformlarında çocuk istismarı ve kişilerin rızası dışındaki cinsel içerikli görüntülerin oluşturulmasına ve yayılmasına zemin hazırladıkları gerekçesiyle, X, xAI ve Grok'un ana şirketi olan SpaceX'e karşı davalar açtı.

Virginia Başsavcılığından yapılan açıklamada, X platformunun ve yapay zeka aracı Grok'un, güvenli olduğuna dair gerçeğe aykırı tanıtımlar yaparken, eyalet sakinlerini koruma yükümlülüklerini??????? yerine getirmediği iddia edildi.

Açıklamada bu kapsamda, sosyal medya platformu X ile yeni adı SpaceXSI olan yapay zeka şirketi xAI'yi işleten ve Grok büyük dil modeli ailesini geliştiren SpaceX'e karşı dava açıldığı bildirildi.

Söz konusu davanın ayrı ancak benzer bir dava açan Oregon Başsavcısı Dan Rayfield ile işbirliği içinde açıldığı belirtildi.

Dava dosyasında SpaceX'in, Grok'un çocuklar da dahil olmak üzere insanların bilgisi ve rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerini üretmesini engellemekte başarısız olduğu öne sürüldü.

Dosyada, Grok tarafından üretilen bu görseller arasında "rıza dışı mahrem görüntüler" ve "çocuk cinsel istismarı materyalleri" yer aldığı kaydedildi.

Yapay zeka platformu Grok'un mevcut tek bir fotoğrafla, bir kişinin tamamen çıplak, yarı çıplak veya cinsel eylemde bulunurken gerçekçi bir resmini ya da videosunu, söz konusu kişinin bilgisi ve rızası olmadan üretebildiği belirtilen dosyada, bu ihlalin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virginia Başsavcısı Jay Jones, "Bu dava, X'te hesabı bulunan ve şirketin verilerinin ve görüntülerinin platformda güvende olacağına dair yanlış güvenceleriyle yanıltılan milyonlarca Virginia sakini için adalet arama mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Oregon Başsavcısı Rayfield da şirket tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin eksikliğinin bir hata değil, bir özellik olarak tanıtıldığını öne sürdü.

Rayfield, "Hesap sorduğumuz diğer teknoloji şirketleri gibi xAI de yalnızca çocukları ve toplumlarımızı bilerek tehlikeye atmakla kalmadı, aynı zamanda var olmayan güvenlik önlemleri hakkında yüzümüze bakarak yalan söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tür içeriklerin X'te veya Grok'ta yeri yok"

X platformu tarafından yapılan açıklamada ise "Çocukları korumak tartışmaya açık değildir. İster gerçek ister yapay zeka tarafından üretilmiş olsun, reşit olmayanları içeren cinsel içerikler tiksindiricidir. Bu tür içeriklerin X'te veya Grok'ta yeri yoktur, gerçek kişilerin rızaları olmadan oluşturulan müstehcen görüntülerinin de yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Bu materyali üretmek için Grok'u kullananların platformun hizmet şartlarını kasten ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu davranışın önüne geçebilmek adına güvenlik korumalarının sürekli olarak test edildiği ve güncellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Birisi güvenlik önlemlerimizi aşmaya ve bu tür içerikler üretmeye çalıştığında, ilgili hesaplara yaptırım uygulamak ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesine yer verildi.