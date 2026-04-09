Visa İnovasyon Programı Türkiye'de Girişim Seçimini Açıkladı

Visa Avrupa İnovasyon Programının (VIPE) Türkiye ayağına bu yıl Portuma, Sophi, Vignetim, Monq, Monetari ve Defy adlı girişimler katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa, Tenity işbirliğiyle yürüttüğü program kapsamında Türkiye ayağını 2026 döneminde temsil edecek girişimleri duyurdu.

Değerlendirme sürecinin ardından Portuma, Sophi, Vignetim, Monq, Monetari ve Defy, programın 8. dönemine seçildi. Program, 2019'dan bu yana Türkiye'de fintekleri Visa'nın küresel ağı, yerel ve uluslararası iş ortakları, bankalar ve karar vericilerle bir araya getirerek ekosistemde kalıcı değer üretmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar 750'nin üzerinde birebir tanışma ve 1550 saatin üzerinde mentörlük sağlayan program, girişimlerin Avrupa ve global pazarlara açılmasını desteklerken, işbirliklerine dönüşebilecek temaslar kurulmasına da olanak tanıdı.

VIPE'ın 2026 dönemi, Yapay Zeka, Agentic Commerce B2B ve Para Hareketleri ile Açık Finans ve Veri temaları etrafında yapılandırıldı. Söz konusu alanlar, yükselen trendlerin yanı sıra finans sektöründe gerçek kullanım senaryolarının ve sürdürülebilir iş modellerinin üretildiği kritik başlıklar olarak öne çıktı.

Bu yıl programa seçilen girişimler tedarik, ticaret, mobilite, uyum ve dijital varlıklar gibi alanlarda bankaların ve kurumların gerçek operasyonel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Çözümler, bankalara entegre edilebilecek ve ölçeklenebilecek şekilde tasarlanan yapılarıyla dikkati çekiyor.

Bugüne kadar programa katılan Türkiye merkezli girişimler, Visa'nın uluslararası ağı aracılığıyla farklı pazarlara açıldı. Craftgate'in İspanya açılımı, Mall IQ'nun Visa CEMEA ile işbirliği ve Wamo'nun İtalya genişlemesi, sürecin somut çıktıları arasında yer alıyor.

Program kapsamında girişimlere yönelik uluslararası büyüme, yatırım süreçleri, operasyon ve yatırımcı ilişkileri gibi farklı başlıklarda atölye çalışmaları da düzenleniyor.

"Güçlü bir yapıya dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, Türkiye'de fintek ve girişimcilik ekosisteminin, hızla büyümenin yanı sıra gerçek ihtiyaçlara çözüm üreten, pilotlardan ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerine evrilen güçlü bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Finans dünyasında bir fikrin ne kadar yenilikçi olduğunun değil, doğru iş ortaklarıyla ne kadar hızlı hayata geçirilebildiğinin fark yarattığını aktaran Telyaz, "Visa Avrupa İnovasyon Programını bu nedenle bir hızlandırma programından öte, bankalar ve girişimler arasında somut işbirliklerinin kurulduğu stratejik bir platform olarak konumlandırıyoruz. Bu yıl programa seçilen girişimlerin, bankalarla ölçeklenebilir değer yaratacak güçlü işbirliklerine imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Müdürü Kaan Masatçı da geçen yıl Türkiye'de teknoloji yatırımlarının yaklaşık 560 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel eğilimlerle paralel olarak bir önceki yıla kıyasla genel bir daralma görülse de fintek yatırımları artış kaydetti. Bu tablo, sektörün Türkiye teknoloji ekosistemi içindeki stratejik rolünü net biçimde ortaya koyuyor. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Visa İnovasyon Programı Türkiye ayağının bu alana sağladığı katkı son derece değerli. Yatırımların asıl ivmesini 2020 yılı sonrasında kazandığı bir ekosistemde 2019 yılından bu yana kesintisiz şekilde varlık gösteren VIPE, fintek endüstrisinde güçlü ve konumlandırıcı bir rol üstleniyor."