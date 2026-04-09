Viyana\'da Enerji ve İklim Forumu Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IVECF, enerji dönüşümü ve iklim krizi için uluslararası işbirliğini ele alıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Refah, Güvenlik ve İstikrar için Enerji" temasıyla Uluslararası Viyana Enerji ve İklim Forumu (IVECF) düzenleniyor.

Hofburg Sarayı'ndaki programa Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Müller'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, açılış konuşmasında, küresel gündem zaman zaman iklim krizinden uzaklaşsa da krizin ortadan kalkmadığını belirterek, "Dünya genelinde iklim aciliyeti ve kaynaklar üzerindeki rekabet, kesintisiz şekilde devam ediyor." dedi.

İklim krizinin özellikle kırılgan ülkeleri daha fazla etkilediğini vurgulayan Van der Bellen, küçük ada devletleri, en az gelişmiş ülkeler ve denize kıyısı olmayan ülkelerin bu süreçte ağır yük taşıdıklarına dikkati çekti.

Van der Bellen, forumun iklim, enerji güvenliği ve yeşil sanayileşme arasındaki bağlantıya odaklanan bütüncül yaklaşım sunduğuna dikkati çekerek, Avusturya'nın iklim kriziyle mücadelede ortak çözümler üretme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

UNIDO Genel Direktörü Gerd Müller de forumun artan jeopolitik gerilimler ve enerji krizinin gölgesinde düzenlendiğini ifade ederek, enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki artışların en çok gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini söyledi.

Müller, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji üretimi ve sürdürülebilir sanayileşme yoluyla önemli fırsatlar yakalayabileceğine dikkati çekerek, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger de enerji arzı ve fiyatlarındaki dalgalanmaların enerji bağımlılığının maliyetini ortaya koyduğunu, sürdürülebilir ve güvenli enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

"Refah, Güvenlik ve İstikrar için Enerji" temasıyla düzenlenen IVECF'te enerji dönüşümünün hızlandırılması, yeşil sanayileşme ve iklim direncinin artırılmasına yönelik politikalar ele alınıyor.

İki gün sürecek forumda kaynak bağımlılığının azaltılması, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın etkilerinin hafifletilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve eşitsizliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri tartışılıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Viyana, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:18:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.