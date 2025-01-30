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Ekonomi

Vodafone, 2025 MPN Lideri

Vodafone, 4G ve 5G özelleştirilmiş mobil şebeke hizmetlerinde lider olarak konumlandı.

30.01.2025 11:16
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Vodafone, 4G ve 5G özelleştirilmiş mobil şebeke hizmetleri dolayısıyla 2025 Magic Quadrant'ta "Vizyon Bütünlüğü" ve "Uygulama Becerisi" alanlarında lider olarak konumlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel araştırma şirketi Gartner'ın "Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN)" olarak adlandırdığı çözümleriyle Vodafone müşterileri, yüksek performanstan, düşük gecikme sürelerinden ve güvenli bağlantı imkanlarından, fiziksel kablolu kurulumlara kıyasla daha düşük maliyetlerle faydalanabiliyor.

14 organizasyonun değerlendirildiği 4G ve 5G özelleştirilmiş mobil şebeke hizmetlerinde, Vodafone, "Vizyon Bütünlüğü" ve "Uygulama Becerisi" alanlarında birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Grubunun İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 14 ülkede 5G'yi hayata geçirdiğini ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının kurduğu, dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te 5G özelleştirilmiş mobil şebeke kurulumunu tamamladıklarının bilgisini paylaşan Kestioğlu, 5.5G alanında da önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Vodafone Business olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak işletmelerini geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini aktaran Kestioğlu, şunları kaydetti:

" Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirirken, 5.5G destekli Şahin Gözü sistemimiz de 2024-25 sezonunda TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında tüm salonlarda kullanılacak. Sunduğumuz özelleştirilmiş mobil şebeke çözümüyle garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da Vodafone Grubunun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone, 2025 MPN Lideri - Son Dakika

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