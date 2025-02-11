Vodafone'da Üst Düzey Görev Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone'da Üst Düzey Görev Değişikliği

Serpil Timuray, Vodafone'daki 15 yıllık görevine haziran sonu itibarıyla veda edecek.

11.02.2025 14:17
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Vodafone, haziran sonu itibarıyla Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulunda görev değişikliği yaşanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Vodafone Yatırımlar Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, 15 yılı aşkın süredir görev yaptığı Vodafone'dan haziran sonu itibarıyla ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vodafone Grubu CEO'su Margherita Della Valle, Vodafone'dan ayrılma kararı alan Timuray'ın, ekibe 2009'da Vodafone Türkiye CEO'su olarak katıldığını, şirketin gelecekteki büyümesinin temellerini oluşturan "U-dönüşü" sürecine başarıyla liderlik ettiğini belirtti.

Valle, "2014'te Vodafone Grubu Dünya İcra Kuruluna atanan Timuray, Avrupa Bölge CEO'luğu, Global Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkanlığı, Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO'luğu gibi önemli roller üstlenerek, Vodafone'a çok değerli katkılarda bulundu. Son olarak, şirketimizin büyümesini sağlayacak yeni bir iş kolu olarak, Vodafone Yatırımlar'ı kurdu. Böylelikle, grubumuzun geleceği için heyecan verici değer yaratma fırsatlarının temelini attı. Vodafone'a olan yorulmak bilmez emekleriyle bağlılığı ve önemli katkılarından dolayı Serpil Timuray'a teşekkür ediyor, gelecekte kendisi için her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Timuray da Vodoafone'da üstlendiği görevler sayesinde çok farklı ülkeler ve kültürdeki insanlarla çalışma fırsatı yakalayarak, yıllar boyunca istikrarlı iş büyüme performansı ve fark yaratan projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Timuray, "Vodafone markasının ve ikonik 'speechmark'ının (konuşma markası) dünya çapında ilk kez yenilenmesine ve sonrasında grubun 'amaç odaklı şirket' yaklaşımının şekillenmesine liderlik etmekten ötürü gururluyum. Grubun, Herkes İçin Dahiliyet Global Komitesine son 10 yıldır başkanlık etmekten ve de global teknoloji sektöründe temsiliyetin hızla artırılmasını amaçlayan 'ChangeTheFace Alliance'ın kurucu -başkanı olmaktan, onur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl üstlendiği Vodafone Yatırımlar CEO'su görevinde, grubun geleceğine büyüme ve değer katacak yeni bir küresel iş kolu kurduğunu kaydeden Timuray, "İş hayatımda yeni bir girişim zamanı geldi. Bu sebeple, Haziran 2025 sonu itibarıyla Vodafone'dan ayrılma kararı verdim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Serpil Timuray, Vodafone, Ekonomi, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone'da Üst Düzey Görev Değişikliği - Son Dakika

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