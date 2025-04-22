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Ekonomi

Vodafone'dan 23 Nisan Etkinliği

Vodafone Vakfı, AÇEV işbirliğiyle Gaziantep'te çocuklara yönelik bayram etkinliği düzenledi.

22.04.2025 14:02
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Vodafone Vakfı'nın Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle deprem bölgesinde yürüttüğü proje kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'te çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. "İyiliğin Yanında Duruyoruz" temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında 30 gönüllü, Vodafone Vakfı'nın AÇEV işbirliğiyle deprem bölgesinde yürüttüğü proje kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Gönüllüler, Nurdağı'ndaki AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen kukla, toplu resim, sanat, mutfak, kitap ve heykel atölyelerine katılarak çocukların çalışmalarına destek verdi. Etkinlik kapsamında, Habitat Derneği de 9-14 yaşındaki çocuklara yapay zeka eğitimi verdi.

Etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve öneminin çocuklara anlatılmasıyla başladı. Yüz boyama etkinliğinin ardından, her biri 25 dakika süren eşzamanlı atölyeler düzenlendi.

Çocuklar, atölyelerde kendi kuklalarını tasarlayarak, 23 Nisan ile ilgili toplu resimler yaptı. Şapka, maske, bez çanta gibi malzemeleri boyayıp süsleyen çocuklar, mutfak atölyesinde "pişmeyen sağlıklı enerji topları" hazırladı. Daha sonra hikaye dinleyen çocuklar, bu hikayeden seçtikleri bir karakterin kilden heykelini yaptı.

"Vodafone olarak, gönüllülük çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çalışma arkadaşlarının sosyal sorumluluk projelerine katılımını desteklediğini belirtti.

Süel, Vodafone Gönüllüleri Programı ile çalışma arkadaşları arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimizle çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz bu kez de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep'e ziyarette bulunarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen atölyeler şenlik havasında geçti. Vodafone olarak, gönüllülük çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan 23 Nisan Etkinliği - Son Dakika

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