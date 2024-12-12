Vodafone'dan Dijital Dönüşüm Adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone'dan Dijital Dönüşüm Adımı

Vodafone\'dan Dijital Dönüşüm Adımı

Vodafone, NaaP platformu ile API geliştirmeye devam ederek dijital dönüşümü hızlandırıyor.

12.12.2024 12:17
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Vodafone, Yeni Nesil Telekom Platformu (Network-as-a-Platform-NaaP) üzerinden geliştirdiği Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile hizmetlerini genişletmeye ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlama vizyonuyla faaliyet gösteren ve geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdüren Vodafone, API geliştirme ve standardizasyon alanında yürüttüğü çalışmalarla tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunuyor.

Vodafone, Yeni Nesil Telekom Platformu üzerinden geliştirdiği API ile dijital dönüşümünü hızlandırdı. Bulut tabanlı mikroservis mimarisiyle tasarlanan bu platform, telekomünikasyon yeteneklerini API'ler aracılığıyla dış uygulamalara entegre ederek müşteri deneyimini iyileştiriyor ve hizmet ekosistemini genişletiyor.

API'ler, dijitalleşme süreçlerinin temel taşını oluşturarak sektörde yeniliği teşvik ediyor. Eylülde, aralarında America Movil, AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon ve Vodafone'un da bulunduğu uluslararası önde gelen telekom operatörlerinden bazıları, Ericsson ile dijital hizmetlerde yeniliği teşvik etmek amacıyla API'leri küresel ölçekte birleştirmek ve satmak için yeni bir girişim başlattı.

Yeni kurulan bu şirket, mevcut endüstri çapındaki "CAMARA API"lerini (GSMA ve Linux Vakfı tarafından yürütülen açık kaynak projesi) temel alarak hiper ölçekleyiciler (HCP), Hizmet Olarak İletişim Platformu (CPaaS) sağlayıcıları, Sistem Entegratörleri (SI) ve Bağımsız Yazılım Satıcıları (ISV) dahil olmak üzere geniş bir geliştirici platformu ekosistemine ağ API'leri sağlayacak.

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi, API'lerle birleşerek farklı sektörlerde "çığır açan" kullanım alanları yaratıyor. Akıllı şehirlerden Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerine, Endüstri 4.0 uygulamalarından AR/VR teknolojilerine kadar birçok yenilik, müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor ve gerçek zamanlı iletişimi geliştiriyor.

6G'nin de devreye girmesiyle yapay zeka destekli çözümler, hiper bağlanabilirlik ve ultra güvenilir iletişim gibi yeni fırsatların ortaya çıkması planlanıyor. Vodafone'un NaaP platformu ve API tabanlı çözümleri, bu dönüşümün yapıtaşlarını daha erişilebilir hale getirerek sektörlerin geleceğini şekillendiriyor.

"Güçlü bir altyapı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu ultra hızlı bağlantılar ve düşük gecikme sürelerinin, iletişim deneyimini geliştirmenin yanı sıra Endüstri 4.0, akıllı şehirler ve IoT gibi yenilikçi çözümleri hızla hayata geçirebilmek için güçlü bir altyapı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda hizmet sağlayıcı olmanın yanı sıra yeniliğin ve işbirliklerinin öncüsü olmayı hedeflediklerini kaydeden Lopez, "Yeni Nesil Telekom Platformu'muz sayesinde işletmelerin hızla değişen ihtiyaçlarına yanıt verirken, kullanıcılarımıza sürdürülebilir, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Vodafone olarak, yeni nesil ağların sunduğu yetenekleri daha erişilebilir hale getiriyor, 5G ve ötesi için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Telekom, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan Dijital Dönüşüm Adımı - Son Dakika

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