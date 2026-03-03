Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle: "Türkiye bizim için başarılı bir pazar" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle: "Türkiye bizim için başarılı bir pazar"

Vodafone Group CEO\'su Margherita Della Valle: "Türkiye bizim için başarılı bir pazar"
03.03.2026 13:36  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye operasyonlarına dair yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin başarılı bir pazar olduğunu belirtti ve 5G teknolojisinin önemine vurgu yaptı.

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Margherita Della Valle, "Türkiye bizim için başarılı bir pazar" dedi.

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; yatırımlar, mevcut faaliyetler ve önümüzdeki döneme dair planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye pazarından memnun olduklarını belirten Della Valle, yatırımcı toplantılarında Türkiye'ye özel olarak değindiklerini söyledi. Türkiye'nin şirket açısından başarılı bir pazar olduğunu ifade eden Della Valle, "Mümkün olduğunca Türkiye hakkında konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bizim için burası başarılı bir pazar" dedi.

5G'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Della Valle, yeni nesil teknolojinin daha modern ve daha hızlı hizmet sunma imkanı sağladığını belirtti. 5G'nin özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Della Valle, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı ağların önemine dikkat çekti. Yapay zekanın giderek fiziksel dünyada daha fazla yer aldığını ifade eden Della Valle, mobil yapay zekanın her yerde bulunan mobil bağlantıya bağlı olacağını, araçlar, robotlar ve sensörler gibi birçok teknolojinin bu altyapı sayesinde desteklenebileceğini söyledi.

Savaş ve benzeri olağanüstü koşullara da değinen Della Valle, telekom operatörlerinin küresel gelişmeleri öngörme ya da etkileme gücünün sınırlı olduğunu belirtti. Buna karşın en temel sorumluluklarının insanların nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Della Valle, "Özellikle kriz dönemlerinde kesintisiz iletişim her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vodafone, Ekonomi, Türkiye, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle: 'Türkiye bizim için başarılı bir pazar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:22:29. #7.11#
SON DAKİKA: Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle: "Türkiye bizim için başarılı bir pazar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.