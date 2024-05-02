Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türkiye'de 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türkiye'de 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz

Vodafone Türkiye CEO\'su Engin Aksoy: Türkiye\'de 5G\'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone'nun 5G'ye hazır olduğunu belirterek, Türkiye'de 5G'nin lansmanının bir an önce yapılmasını istediklerini söyledi. Aksoy ayrıca, internet altyapısına ve Vodafone Holding bünyesindeki şirketlere yatırım yapacaklarını, veri saklama ve güvenliği için Damac ile İzmir'de bir data merkezi açacaklarını ve Ankara'da siber güvenlik merkezi kurduklarını belirtti. Aksoy, yapay zeka kullanarak operasyon verimliliğini artırdıklarını ve Türkiye'nin dijital dönüşümde daha hızlanması gerektiğini vurguladı.

02.05.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABDULSELAM DURDAK - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone'nun 5G'ye hazır olduğunu belirterek, "5G dünyada 100'den fazla ülkede kullanılmaya başlanmış bir teknoloji. Ülkemizde de bir an önce 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz."dedi.

Aksoy, Sakarya'da gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 2024'e güçlü bir başlangıçla girdiklerini belirten Aksoy, gelecek dönemde hem internet altyapısına hem de Vodafone Holding bünyesindeki şirketlerde yatırım yapacaklarını kaydetti.

Veri kullanımı arttıkça verinin saklanması ve güvenliğinin de öne çıktığını vurgulayan Aksoy, bu kapsamda Orta Doğu'nun önemli firmalarından altyapı sağlayıcısı Damac'la İzmir'de data merkezi açacaklarını, bu merkezle Türkiye'deki data merkezi sayısının 6'ya çıkacağını dile getirdi.

Aksoy, Ankara'da da siber güvenlik merkezi açtıklarını ifade ederek, bu merkezde binden fazla kurumsal müşteriye hizmet verdiklerini vurguladı.

Vodafone'un 5G'ye hazır olduğunu dile getiren Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone dünyada pek çok ülkede 5G tanıtımını yaptı. 5G dünyada 100'den fazla ülkede kullanılmaya başlanmış bir teknoloji. Ülkemizde de bir an önce 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz. 5G servisler, tarım, eğitim, sanayi ve üretimde ülkemize çok ciddi ufuk açacak altyapı. Türkiye'nin en yeni teknolojiye layık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da 5G'nin de Türkiye'nin güçlü altyapısına destek vermek için önemli bir platform olacağına inanıyoruz."

"Operasyonların verimliliğini arttırmak için yapay zekayı kullanıyoruz"

Aksoy, 25 milyondan fazla müşterilerinin olduğuna işaret ederek, her müşterinin ihtiyacının farklı olduğunu, yapay zekayı ürünleri kişiselleştirmede çok kullandıklarını aktardı.

Operasyonların verimliliğini artırmak için de yapay zekayı kullandıklarını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse baz istasyonlarında oluşabilecek arızaları veya elektrik kesimlerini yapay zeka ile önceden tahmin edip ona göre önlemimizi alıyoruz. Müşterilerimizin hem günlük hayatlarını kolaylaştıracak internet paketlerini sağlamada hem aldıkları servisin kalitesini yükseltmede yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka tabanlı sanal asistan kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyük sanal asistanı. 10 milyon kullanıcısı var. Müşterilerimiz sanal asistanla her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar."

"Dijital devrim çağındayız"

Dijital dönüşümün önemine değinen Aksoy, "Türkiye dijital dönüşümde daha hızlanmalı. Şu anda dijital devrim çağındayız. Burada önde ülkelerin ne kadar sıçrama yaptığını görüyoruz. Türkiye, e-devlet gibi alanlarda iyi ancak dijital altyapılar konusunda gidecek yolumuz var." dedi.

Aksoy, Dijital Türkiye 2030 raporunu hazırladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşme, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasını önemli ölçüde büyütecek. Sadece kurumların bir puan fazla dijitalleşmesi ülkemize yılda 26 milyar dolar ilave katkı sağlayacak. Ülkemizin bugün büyümek için ihtiyacı olan tüm kaynakları dijitalleşme sağlayabilir. Yeter ki dijitalleşmeye yatırım yapalım. Avrupa Birliği 700 milyar avroluk bir fon oluşturdu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işletmeler, dijitalleşmeleri için bu fonu kullanabiliyor. Ülkemizde de dijitalleşmeye yönelik yapılacak her türlü yatırım, verilecek teşvikler kritik önem taşıyor."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Operasyon, Vodafone, Türkiye, Ankara, İzmir, CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türkiye'de 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türkiye'de 5G'nin lansmanının yapılmasını istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement