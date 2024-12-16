Vodafone Türkiye\'ye İnsana Değer Ödülü

Ekonomi

Vodafone Türkiye, insan kaynakları alanındaki başarılı çalışmalarıyla, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2024'te, 'İnsana Değerde Liderlik' kategorisinde Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, insan kaynakları alanındaki yenilikçi, üretici ve başarılı uygulamaların ödüllendirildiği PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2024'te, 'İnsana Değerde Liderlik' kategorisinde Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Şirket olarak, şirketimizin başarısının temelinin nitelikli ve motive çalışanlardan ve güçlü bir işveren markasından geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, insan kaynakları stratejilerimiz, şirketimizin vizyonu, misyonu ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak tasarlandı. Amacımız, ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yetenek yönetimini geliştirmek, çalışma ortamını sürekli iyileştirerek sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve işveren markası algımızı en iyi haline getirmek. Çalışan deneyimini ve bağlılığını artırmaya, dijital dönüşümü destekleyen bir iş kültürü oluşturmaya ve çeşitlilik, hakkaniyet, kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklanıyoruz. Şirketimizin 'Sadelik', 'Büyüme' ve 'Müşteri' öncelikleri ile doğrudan bağlantılı olan İK stratejilerimizin sektörümüzün prestijli ödül programlarından PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde büyük ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk."

Güçlü hedefler ödül getirdi

Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefleyen Vodafone, iş yapış şeklinin 3 ana hedefe dokunmasına özen gösteriyor. Birinci hedefi 'amaç odaklı çalışmak' olan şirket, herkesin dahil olduğu dijital bir ekosistem oluşturmak, işlerini çevreyi de önemseyerek yapmak ve her alana dokunup fayda sağlamak için çalışıyor. İkinci hedefini 'en hızlı büyüyen mobil, sabit ve dijital servis sağlayıcısı olmak' olarak belirleyen şirket, yüzde 100 dijital yetkin bir şirket haline gelmek istiyor; müşteri deneyimini bütün ürün ve servis tasarımlarının merkezine koyuyor; kadınların güçlenmesi, gençlere dijital yetkinlik kazandırılması ve çevre gibi konularda projeler üretiyor. Son olarak, 'Müşteri', 'Sadelik' ve 'Büyüme' odaklarını merkezde tutan şirket, hayata geçirdiği tüm uygulamalarda bütünsel olarak ekosistemine katkı sağlamayı ve herkesi bunun bir parçası haline getirmeyi ilke ediniyor.

Birlikte başarmaya odaklanıyor

Operatör, organizasyonunu çalışanları için harika bir işyeri yapan pek çok farklı uygulama, politika ve stratejiyi işbirliği içinde hayata geçiriyor. Bunları da "Vodafone'da Çalışmak Güzel İş" mottosu altında çerçeveliyor. Şirket, strateji ve amacını hayata geçirirken kendisine yardımcı olacak ve müşteri ilişkileri, inovasyon, öğrenme, karar alma ve birlikte çalışma konularındaki yaklaşımlarına rehberlik edecek inanç ve davranışlar bütününe 'Vodafone Spirit' (Vodafone Ruhu) adını veriyor. Bu kapsamda, müşterinin gönlünü kazanmaya, geleceği yazmaya, deneyimleyerek hızlı öğrenmeye ve birlikte başarmaya odaklanıyor.

Avrupa İnsan Yönetimi Birliği'nin tanıdığı ödül

Yapılan açıklamaya göre, PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), 53 yıldır, "şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme" vizyonuyla Türkiye'de çalışma hayatına katkı sunmak, koşulları herkes için daha iyi bir noktaya taşımak hedefiyle faaliyet gösteriyor. İstihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük eden dernek, İnsana Değer Ödülleri ile insana değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek oluyor - İSTANBUL