Vodafone Türkiye'ye Yeni İsim - Son Dakika
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Vodafone Türkiye'ye Yeni İsim

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Erhan Eraydın, Vodafone Türkiye'nin Şebeke Altyapısından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Vodafone Türkiye'nin Şebeke Altyapısından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Erhan Eraydın getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eraydın, Vodafone Türkiye'nin geleceğin teknoloji ve hizmetlerine yönelik şebeke ve altyapılarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Eraydın, profesyonel kariyerine 2000'de Ericsson Almanya'da başladı.

Eraydın, Vodafone Almanya'da Şebeke Teknolojileri Kalite Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2005'te Türkiye'ye dönerek yaklaşık 11 yıl boyunca telekomünikasyon sektöründe çeşitli görevler üstlendi.

Vodafone Türkiye'ye 2016'da katılan Eraydın, Türkiye'de 5G ekosisteminin oluşturulması ve yeni nesil haberleşme teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara liderlik etti.

Şebekelerin dijital dönüşümü ile yapay zeka destekli planlama yetkinliklerinin geliştirilmesinde görev alan Eraydın, Türkiye'nin yanı sıra Güney Avrupa ve Almanya organizasyonlarında da şebeke stratejileri ve teknoloji dönüşümü alanındaki uluslararası programları yönetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Şebeke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye'ye Yeni İsim - Son Dakika

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