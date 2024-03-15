Vodafone, Vodafone İtalya'yı Swisscom'a 8 milyar avro karşılığında satacak

Ekonomi

İngiltere merkezli telekom şirketi Vodafone, Vodafone İtalya'yı 8 milyar avro karşılığında Swisscom'a satacağını açıkladı.

Şirketin yatırımcı güncelleme notunda, Vodafone'un Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendirmeye yönelik geniş çaplı bir planın parçası olarak Vodafone İtalya'yı satma konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Vodafone İtalya'nın Swisscom'a 8 milyar avro karşılığında satılacağı belirtilen notta, elde edilen gelirin bir kısmının hisse geri alım yoluyla yatırımcılara iade edileceği bilgisi verildi.

Notta, Vodafone ve Swisscom anlaşmasının bir parçası olarak Vodafone'un Swisscom'a 5 yıla kadar belirli hizmetleri sağlamaya devam edeceği kaydedildi.

Vodafone Group İcra Kurulu Başkanı Margherita Della Valle, şirketin İtalya ve İspanya'daki operasyonlarının satışından 12 milyar avro nakit gelir elde edileceğini belirterek, "Hisse geri alımları yoluyla hissedarlarımıza 4 milyar avro iade etmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Vodafone, geçen yıl kasımda da İspanya'daki operasyonunu 4,1 milyar avrosu nakit, yaklaşık 900 milyon avrosu itfa edilebilir imtiyazlı hisse senedi olmak üzere 5 milyar avro karşılığında Zegona Communications şirketine satmak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.