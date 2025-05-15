Vodafone WeNovate ile Türk Takımlarına Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone WeNovate ile Türk Takımlarına Ödül

Vodafone WeNovate ile Türk Takımlarına Ödül

Vodafone'un WeNovate yarışmasında Türk ekipler, Avrupa finalinde 3 kategoride birinci oldu.

15.05.2025 10:28
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Vodafone Türkiye'nin inovasyon ve kurum içi girişimciliği artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı WeNovate yarışması Vodafone Grubu tarafından global bir hackathon sürecine dönüştürüldü. Toplam 26 takımın yarıştığı WeNovate Avrupa Bölgesi finalinde Türk ekipler 3 kategoride birinci oldu.

Vodafone, çalışan deneyimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vodafone'un geçen yıl hayata geçirdiği kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate, Vodafone Grubu tarafından global hackathon sürecinin Avrupa Bölgesi için ilk adımına dönüştürüldü. Toplam 26 takımın yarıştığı WeNovate Avrupa Bölgesi finalinde "Müşteri", "Büyüme" ve "Sadelik" kategorilerinin birinciliğini Türk ekipler paylaştı. Yarışmanın global yarı finali Mayıs'ta, global büyük finali ise Haziran'da yapılacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Vodafone'da hem müşteri deneyimini hem de çalışma arkadaşlarımızın deneyimini hep bir adım daha öteye taşımaya önem veriyoruz. Bu yönde geçen yıl hayata geçirdiğimiz kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate ile şirketimizde inovasyon kültürünü ve ekip birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışma, müşterilerimize en iyi hizmeti verme yolculuğunda inovatif fikirler üretmemize ve teknolojik yenilikleri keşfetmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırarak kurumsal kültürümüzü güçlendirmemizi ve yetenek gelişimine katkıda bulunmamızı mümkün kılıyor. Yarışmamız bu yıl Vodafone Grubu tarafından global bir hackathon sürecine dönüştürüldü. Global yarışmanın Avrupa Bölgesi finalinde Türkiye'den yüksek bir katılım, güçlü bir temsil ve somut bir başarı hikayesi çıktı. Türkiye'den katılan arkadaşlarımız 3 kategoride birden birinci olarak bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vodafone olarak, kurum içi girişimciliği artıracak projeler yapmaya devam edeceğiz."

Toplam 78 takım başvurdu

Vodafone Grubu'nun düzenlediği ve Türkiye'den yaklaşık 75 yarışmacının katıldığı WeNovate Avrupa Bölgesi finaline 53'ü Türkiye'den olmak üzere toplam 78 takım başvurdu. Ön eleme sonrası, yine 20'si Türkiye'den olmak üzere 26 takım finale kaldı. Finale kalan fikirler "Müşteri", "Büyüme", "Sadelik" ve "Amaç" olmak üzere 4 ana kategoride yarıştı. "Müşteri" ve "Büyüme" kategorilerinin birincisi ve ikincisi Türkiye'den; "Sadelik" kategorisinin birincisi Türkiye'den, ikincisi Romanya'dan; "Amaç" kategorisinin birincisi ve ikincisi farklı Avrupa Bölgesi ülkelerinden çıktı. Yarışmanın global yarı finali 12-13 Mayıs'ta, global büyük finali ise 11 Haziran'da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone WeNovate ile Türk Takımlarına Ödül - Son Dakika

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