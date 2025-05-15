Vodafone WeNovate Yarışması Global Hackathon Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone WeNovate Yarışması Global Hackathon Oluyor

Vodafone'un WeNovate yarışması, global hackathon sürecine dönüştü; Türk ekiplerden 3 birincilik geldi.

15.05.2025 15:39
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Vodafone Türkiye'nin inovasyon ve kurum içi girişimciliği artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı "WeNovate" yarışması, Vodafone Grubu tarafından global hackathon sürecine çevrildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çalışan deneyimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone'un, çalışanları arasında yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği kurum içi girişimcilik yarışması WeNovate, Vodafone Grubu tarafından global hackathon sürecinin Avrupa Bölgesi için ilk adımına dönüştürüldü.

Toplam 26 takımın yarıştığı WeNovate Avrupa Bölgesi finalinde, "Müşteri", "Büyüme" ve "Sadelik" kategorilerinin birinciliğini Türk ekipler paylaştı. Global yarı finalinin bu ay gerçekleştirildiği yarışmanın global büyük final ise 11 Haziran'da yapılacak.

Türkiye'den yaklaşık 75 yarışmacının katıldığı WeNovate Avrupa Bölgesi finaline, 53'ü Türkiye'den olmak üzere 78 takım başvurdu.

Ön eleme sonrası 20'si Türkiye'den olmak üzere 26 takım finale kaldı. Finale kalan fikirler, "Müşteri", "Büyüme", "Sadelik" ve "Amaç" olmak üzere 4 ana kategoride yarıştı.

Bu kapsamda, "Müşteri" ve "Büyüme" kategorilerinin birincisi ve ikincisi, "Sadelik" kategorisinin de birincisi Türkiye'den çıkarken, söz konusu kategoride ikincisi Romanya'dan oldu. "Amaç" kategorisinin birincisi ve ikincisi ise farklı Avrupa Bölgesi ülkelerinden çıktı.

"Yetenek gelişimine katkıda bulunmamızı mümkün kılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, hem müşteri deneyimini hem de çalışma arkadaşlarının deneyimini hep bir adım daha öteye taşımaya önem verdiklerini belirtti.

Yarışmayla inovasyon kültürünü ve ekip birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Güler, "Yarışma, müşterilerimize en iyi hizmeti verme yolculuğunda inovatif fikirler üretmemize ve teknolojik yenilikleri keşfetmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırarak kurumsal kültürümüzü güçlendirmemizi ve yetenek gelişimine katkıda bulunmamızı mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Güler, yarışmanın bu yıl global bir hackathon sürecine dönüştürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Global yarışmanın Avrupa Bölgesi finalinde Türkiye'den yüksek bir katılım, güçlü bir temsil ve somut bir başarı hikayesi çıktı. Türkiye'den katılan arkadaşlarımız 3 kategoride birden birinci olarak bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vodafone olarak, kurum içi girişimciliği artıracak projeler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone WeNovate Yarışması Global Hackathon Oluyor - Son Dakika

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