Volkan İtfaiye ile Suudi Ortaklık - Son Dakika
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Ekonomi

Volkan İtfaiye ile Suudi Ortaklık

Volkan İtfaiye ile Suudi Ortaklık

Volkan İtfaiye Araçları, Suudi Saudi Sicli ile iş birliği yaparak itfaiye araçları üretecek.

28.01.2025 12:21
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Türkiye'nin önde gelen itfaiye araçları üreticilerinden Volkan İtfaiye Araçları şirketi ile Suudi Arabistan'ın yangın söndürme ekipmanları üreticisi Saudi Sicli arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İzmir'de kurulan ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan şirketin geliştirdiği itfaiye araçları, iş birliği kapsamında Suudi Arabistan'da kurulacak fabrikada üretilecek.

Stratejik ortaklık kapsamında Saudi Sicli, Türk firmasının geliştirdiği itfaiye araçlarını Suudi Arabistan'da kuracağı fabrikada, Volkan İtfaiye lisansıyla üretecek. Ayrıca Suudi Arabistan'da üretimi yapılmayacak olan endüstriyel itfaiye araçları, merdivenli itfaiye araçları ve havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele araçları için de dağıtım ve servis hizmetleri sağlanacak.

Volkan İtfaiye Araçları Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, AA muhabirine ticaret hayatına torna tesviyecisi olarak başladığını söyledi.

Tecim, 1972 yılında askerlik görevini yaptığı sırada bir evde çıkan yangına müdahale ettiklerini, yangında nine ve torununun itfaiye aracı olmaması nedeniyle vefat ettiğini belirterek, bu olaydan etkilenerek askerlik dönüşü itfaiye aracı üretmeye karar verdiğini ifade etti.

AR-GE'ye çok önem verdiklerini dile getiren Tecim, geliştirip ürettikleri araçları 40 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.

Tecim, ihracatın yanında teknoloji transferi de yaptıklarını, Suudi firma ile de bu kapsamda yeni bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinden, daha ziyade Avrupa'dan itfaiye araçları alıyorlardı ama Volkan'ın kalitesini incelemişler, bizimle görüştüler. Teknoloji transferi yapacağız. Normal, klasik itfaiye araçlarını orada üreteceğiz. Rafineri, havalimanı söndürme araçları, yüksek metrajlı merdivenler gibi teknolojik araçları burada üreteceğiz. Onlara bayilik yetkisi de verdik. Bizim ürünlerimizi orada bayi olarak dağıtacaklar."

Tecim, Mısır hükümetiyle de bir görüşme yaptıklarını, orada da üretim yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Elektrikli araçlar üzerinde çalışılıyor

Elektrikli söndürme araçları üzerinde çalıştıklarını aktaran Tecim, "Dünya artık çevre dostu araçlar istiyor. Biz de gelen talepler doğrultusunda elektrikli söndürme araçları için çalışmaya başladık. 2025 yılının 2. yarısından sonra bir modelimiz var, hibrit olarak. 2026 yılının ilk yarısında ise tamamen elektrikli bir modelimiz var. Bunların her ikisi de havalimanı uçak söndürme araçları." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İtfaiye, İhracat, izmir, Son Dakika

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