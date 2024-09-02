Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatma Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatma Uyarısında Bulundu

Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında Almanya'da fabrika kapatma ihtimalini açıkladı. Şirketin yönetim kurulu, markaların yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. İşten çıkarmaların engellenmesi ve iş güvencesinin sonlandırılması da duyuruldu. Volkswagen Üst Yöneticisi Thomas Schaefer, Almanya'nın rekabet gücünün düştüğünü ifade etti.

02.09.2024 18:46
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.

"Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor"

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, ekonomik ortamın çok zor hale geldiğini belirterek, Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu kaydetti.

Schaefer, "Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor." değerlendirmesinde bulunarak, Volkswagen'in tasarruf için daha fazlasını yapmasının gerektiğini vurguladı.

Volkswagen Çalışma Konseyinden yapılan açıklamada da markanın Almanya'daki büyük araç fabrikası ile parça üretim fabrikasını kapatmayı planladığı belirtilerek, şirketin yönetim kurulunun planlarına karşı "direnileceği" mesajı verildi.

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin Almanya'daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatma Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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