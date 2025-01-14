Volkswagen Grubu'nun Teslimatları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen Grubu'nun Teslimatları Düştü

Volkswagen Grubu, 2023'teki teslimatları geçen yıla göre %2.3 azalarak 9,03 milyona geriledi.

14.01.2025 16:16
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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun teslimatları geçen yıl Çin'deki satışların azalmasının etkisiyle yüzde 2,3 düşerek 9,03 milyona geriledi.

Volkswagen, Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2204'e ilişkin otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Volkswagen Grubu'nun araç teslimatları, 2024'te önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 9,03 milyona geriledi.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 3,4 azalarak 744 bin 800'e geriledi.

Volkswagen Grubu'nun en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 9,5 düşerek 3 milyon 236 bin 100'e gerilemesi dikkati çekti. Şirketin Avrupa'da satışları yüzde 0,4 düşerek 3 milyon 258 bin 600'a gerilerken, Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 6,4 artarak 1 milyon 57 bine çıktı.

Alman şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki bataryalı elektrikli araç teslimatlarının yüzde 12 artarak 40 bin 100'e çıkması da dikkati çekti.

Elektrikli otomobillerin payı toplam satışların yüzde 8,3'ünde kaldı. Özellikle ABD ve Avrupa'da daha az elektrikli araç satıldı.

Volkswagen Grubunun Volkswagen markalı araç teslimatları, geçen yıl Çin'deki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 azalarak 4,8 milyona geriledi.

Kaynak: AA

Volkswagen Grubu, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen Grubu'nun Teslimatları Düştü - Son Dakika

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