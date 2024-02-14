Volkswagen, Sincan\'daki faaliyetlerini yeniden değerlendirecek

Ekonomi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmaya yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin yeni kanıtların ortaya çıktığı iddialarının ardından Sincan'daki faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

Alman Handelsblatt gazetesinin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Turpan şehrinde bir test pistinin inşası sırasında Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını haberleştirmesinin ardından Volkswagen AG açıklama yaptı.

Volkwagen'in Çinli ortağı SAIC ile görüşmeler yaptığı belirtilen açıklamada, "Çeşitli senaryolar şu anda yoğun bir şekilde değerlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Volkswagen ve SAIC için test pistini inşa eden firmanın internet sitesinde, sahada Çin askeri üniforması giyen Uygur işçilerin fotoğraflarını da içeren bilgilere yer verildi.

Alman siyasilerden Volkswagen'e bölgeden çekil çağrısı

Öte yandan, Alman BASF Grubu 9 Şubat'ta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Korla kentindeki iki ortak girişimdeki hisselerini satarak bölgeden çekileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Almanya'da siyasetçiler, Volkswagen'e de aynısını yapması çağrısında bulunmuştu.

Volkswagen'in Urumçi'deki fabrikası, 2013'te açıldı ve Volkwagen'in Çinli ortağıyla oluşturduğu SAIC ortak girişimi tarafından yönetiliyor.

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

Pekin yönetimi ise zorla çalıştırma iddialarını "Çin karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak niteliyor, ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunuyor.