Wildberries'e Hücumlardan 40 Milyon Ruble Destek - Son Dakika
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Wildberries'e Hücumlardan 40 Milyon Ruble Destek

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Wildberries, lojistik merkezlerine yapılan saldırılardan etkilenenlere 40 milyon ruble mali destek sağladı.

Rus e-ticaret şirketi Wildberries, lojistik merkezlerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarından etkilenen kişilere 40 milyon rubleyi (yaklaşık 509 bin dolar) aşan doğrudan mali destek sağlandığını bildirdi.

Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, son dönemde şirketin farklı lojistik merkezlerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Saldırılarda ağır yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ilk ödemelerin 21 Temmuz'da başladığına işaret edilen açıklamada, "Ödenen doğrudan mali desteğin tutarı 40 milyon rubleyi aştı." denildi.

Merkezlerde düzenli acil durum tatbikatları yapıldığı ve tahliyeden sorumlu kişilerin belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırı tehlikesi ilan edilmesinin ardından insanların riskli bölgelerden hızla tahliye edildiği ve söz konusu hazırlıklar sayesinde binlerce kişinin hayatının kurtarıldığı belirtildi.

Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezlere son günlerde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenliyor.

Kremlin, Ukrayna'yı sivil altyapıya saldırmakla suçlarken Ukrayna yönetimi söz konusu merkezlerde askeri ürünlerin bulunduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Wildberries'e Hücumlardan 40 Milyon Ruble Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wildberries'e Hücumlardan 40 Milyon Ruble Destek - Son Dakika
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