WNA, COP31'de yüzde 35 elektrifikasyon hedefinde nükleer enerjiye yer istiyor - Son Dakika
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WNA, COP31'de yüzde 35 elektrifikasyon hedefinde nükleer enerjiye yer istiyor

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WNA Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, Türkiye'nin COP31'deki 2035 hedefinde nükleer enerjinin rolünün tanınmasını istediklerini söyledi. Bilbao y Leon, yüzde 35 elektrifikasyon hedefinin metin ve metodolojilerinde nükleer enerjiyi dışlamayan bir dil istediklerini belirtti.

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefinin uygulanmasına yönelik metin ve metodolojilerde nükleer enerjinin rolünün tanınmasını beklediklerini söyledi.

Bilbao y Leon, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine, küresel nükleer enerji sektörünün COP31'den beklentilerini ve Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki potansiyelini değerlendirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve karbonsuzlaşma hedeflerinin yanı sıra enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve rekabet gücünün de ülkelerin nükleer enerjiye yönelmesinde etkili olduğunu belirten Bilbao y Leon, dünya genelinde 50'den fazla ülkenin 2050 ve sonrasına yönelik nükleer enerji hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bilbao y Leon, bu hedeflerin tamamının 2050'ye kadar hayata geçirilmesi halinde küresel nükleer enerji kapasitesinin 1400 gigavatı aşacağını ve böylece mevcut kapasitenin üç katından fazla bir seviyeye ulaşılacağını söyledi.

Nükleer enerjinin elektrifikasyondaki rolünün tanınması bekleniyor

Türkiye'nin COP31 kapsamında ortaya koyduğu 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefini önemli bulduklarını vurgulayan Bilbao y Leon, "Bu COP'ta özellikle beğendiğimiz konulardan biri, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı tarafından ortaya konulan 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi. Bu, çok önemli bir taahhüt." dedi.

Bilbao y Leon, söz konusu hedefin uygulanmasına yönelik çalışmalarda nükleer enerjinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hedefin uygulanmasında kullanılacak metnin ve metodolojinin, nükleer enerjinin elektrifikasyondaki temel rolünü tanıması, bizim için çok önemli bir sonuç olacak. Teknoloji açısından tarafsız, nükleer enerjiyi dışlamayan bir dil görmek istiyoruz. Bu, bizim için somut bir kazanım olacak." diye konuştu.

COP31 kapsamında Paris Anlaşması çerçevesinde karbon kredileri ve karbon piyasalarına yönelik çalışmalara da değinen Bilbao y Leon, "Nükleer enerjiyi kapsayan ya da teknoloji açısından tarafsız olan metodolojilerin geliştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece nükleer enerji de dikkate alınabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'de kazanılan yetkinlikler uluslararası projelere taşınabilir

Bilbao y Leon, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin devreye alınmasıyla Türkiye'nin küresel nükleer enerji ailesinin bir parçası olacağını söyledi.

Akkuyu NGS'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerinin de gelecek 2-3 yıl içinde işletmeye alınmasını beklediklerini belirten Bilbao y Leon, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye açısından çok önemli olacak. Akkuyu'nun inşası sürecinde Türkiye'nin genel sanayi ekosistemindeki birçok şirket, nükleer santrallerin inşası, işletilmesi ve bakımı konusunda son derece önemli beceriler ve yetkinlikler geliştirdi. Türkiye'nin Sinop'ta ikinci bir santral ve gelecekte başka bölgelerde de yeni üniteler kurmayı değerlendirdiği bu dönemde Akkuyu sayesinde geliştirilen bu yetkinliklerden en iyi şekilde yararlanılmasının çok önemli olacağını düşünüyorum."

Bilbao y Leon, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az üç katına çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu hedefe ulaşılması için nitelikli insan kaynağına ve teknik yetkinliklere ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Türk şirketlerinin dünyanın diğer ülkeleri açısından da çok önemli bir değer olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için yürüttüğü uluslararası görüşmelere de değinen Bilbao y Leon, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel nükleer enerji sektörü, adından da anlaşılacağı gibi küresel bir sektör. Projeler genellikle çok sayıda uluslararası ortak tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye, hangi teknolojiyi, hangi üreticiyi veya tedarikçiyi seçerse seçsin, bunun uluslararası bir proje haline geleceğinden oldukça eminim. Bu, Türkiye'de dünyanın dört bir yanından pek çok işbirliğinin gerçekleşmesini görmek için harika bir fırsat olacak."

Kaynak: AA
TeknolojiTürkiyeEkonomiEnerjiÇevreDünyaCOP31LeonSon Dakika

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