Türkiye ve dünyadan pazarlama uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak olan ve bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen World Marketing Summit, 18 Nisan 2025'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
'İnovasyon Çağında Pazarlama' temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında sektör duayenlerinin konuşmalarının yanı sıra paneller de yer alacak. Tüm gün süren zirve kapsamında 'Yapay Zeka ve Pazarlama', 'Yeşil Pazarlama: Pazarlamada Sürdürülebilirlik' ve 'Pazarlamada Yeni Çözümler' başlıklarıyla izleyicilere yeni nesil pazarlama trendleri aktarılacak.
World Marketing Summit Zirvesi kapsamında, yine Türkiye'de ilk defa Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni olacak. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin projeleriyle yarıştığı törende 22 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. 17 Mart 2025'e kadar başvuru yapılabilen Kotler Awards'ün kazananları yalnızca Türkiye'de değil küresel ölçekte de itibarlarını güçlendirecek.
Zirveyi yerinde takip etmek ve ödül programına başvurmak isteyenler "www.kotlerimpactturkiye.org" adresi üzerinden hem bilet satın alabiliyor hem de Kotler Awards Pazarlama Ödülleri'ne başvuru yapabiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › World Marketing Summit ve Kotler Awards 18 Nisan'da, Çırağan Sarayı'nda - Son Dakika
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