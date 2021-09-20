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Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti - Son Dakika

Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti

20.09.2021 15:55
Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti, System.String[]

Wyndham ve isim hakkına sahip Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika'daki oteller, gelir performansı ölçümlerini daha güçlü bir şekilde görüntüleme imkanı elde edecek.

Wyndham ve isim hakkına sahip Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika'daki oteller, gelir performansı ölçümlerini daha güçlü bir şekilde görüntüleme imkanı elde edecek.

Yaklaşık 95 ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki franchise sahipleri ve yönetimi altındaki otellerinin kullanımı için yeni gelir yönetim araçları sunmaya başladığını açıkladı. Wyndham'ın bulut tabanlı veri istihbaratı alanında öncü platformlardan OTA Insight ile uzun süreli ortaklığının bir parçası olan bu girişime katılan oteller, gelir performansı ölçümlerini daha güçlü bir şekilde görüntüleme imkanı elde edecek.

Wyndham Hotels & Resorts ve EMEA'daki otel ortakları, OTA Insight'ın Revenue Insight aracı sayesinde iş birliklerini gelir artışını destekleyecek şekilde güçlendirecek ve daha verimli hale getirecek. Yapılan açıklamaya göre otelciler, öncelikli olarak hangi segmentlerde artış görüldüğünü ve misafirlerin ağırlıklı olarak hangi kanallardan rezervasyon yaptığını tespit edebilecek. Oteller, anlık analizler ve eyleme geçirilebilir tarife performansını gösteren, kolayca kullanılabilen interaktif paneller sayesinde rekabet gücünü destekleyecek ticari istihbarata ve kişiselleştirilmiş oda tipi eşleştirmelerine erişim sağlayacak. Bunlara ek olarak etkinlikler, sezonluk takvimler gibi fiyatlandırma stratejisine ilişkin analizler ve pazardaki tarifelerde etkili olan önemli unsurlar da Revenue Insight'ın sağladığı yararlar arasında yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkan Yardımcısı Julie White, "Otel ortaklarımızın ticari ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yenilikçi çözümler arıyoruz. OTA Insight ile ortaklığımızın genişletilmesi, günümüz pazarında sınıfının en iyisi gelir yönetimi çözümlerinden yararlanma kararlılığımızı gösteriyor. Tüketici talebinde ve fiyatlandırmada Covid'e bağlı olarak yaşanan yaşanan dengesizlikler, otelcilerin geçmişten gelen en iyi uygulamaları hayata geçirmesini giderek zorlaştırdı ve gelirde iyileşmeyi desteklemek için yeni ve ileriye dönük araçlar benimsenmesi gerektiğini ortaya koydu. OTA Insight'ın sunduğu ticari istihbarat araçları, EMEA'daki otellerimize kolayca kullanabilecekleri, ileriye dönük talep takip ve rekabet gücünü destekleyecek istihbarat becerileri kazandırıyor ve böylece gelirlerde iyileşmeye giden yolu ve sonrasını daha net bir şekilde görebilmelerini sağlıyor. Bu ön analizler Wyndham'ın Gelir Yönetimi Hizmetleriyle bir araya gelince, otel ortaklarımız eşsiz bir rekabet avantajına kavuşmuş oluyor" dedi.

OTA Insight CEO'su Sean Fitzpatrick, "Wyndham'ın EMEA'daki otellerine, işlerini büyütebilmelerine yardımcı olacak akıllı gelir analizleri sağlayabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Pazar koşulları zorlu olmayı sürdürse de seyahat kademeli olarak tekrar artışa geçiyor ve bu süreçte eyleme geçirilebilir veriler ticari anlamda gerçek bir avantaj yaratabilir. Bu iyileşme sürecinde ve sonrasında Wyndham'ın EMEA'daki otellerine destek sağlayabilmeyi ve stratejik karar alma süreçlerini güçlendirmeyi bizim açımızdan bir ayrıcalık olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti
Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti
Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti

Orta Doğu, Avrasya, Afrika, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Wyndham, OTA Insight ile iş birliğini genişletti - Son Dakika Ekonomi


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