Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye\'deki Ciro Payı 2022\'de Yüzde 12,7 Oldu

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişimlerin toplam cirodaki payının 2022 yılında yüzde 12,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında yüzde 12,9 olurken 2022 yılındaysa yüzde 12,7 oldu. Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyetse yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKE ALMANYA

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden 1131'i Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.