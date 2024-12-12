Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye'deki Ciro Payı 2022'de Yüzde 12,7 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye'deki Ciro Payı 2022'de Yüzde 12,7 Oldu

Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye\'deki Ciro Payı 2022\'de Yüzde 12,7 Oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişimlerin toplam cirodaki payı yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Almanya, yabancı girişimler arasında en yüksek paya sahip ülke oldu.

12.12.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişimlerin toplam cirodaki payının 2022 yılında yüzde 12,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında yüzde 12,9 olurken 2022 yılındaysa yüzde 12,7 oldu. Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyetse yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKE ALMANYA

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden 1131'i Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Almanya, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye'deki Ciro Payı 2022'de Yüzde 12,7 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:46:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı Kontrolündeki Girişimlerin Türkiye'deki Ciro Payı 2022'de Yüzde 12,7 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.