Yabancı Şirketler Türkiye'ye Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancı Şirketler Türkiye'ye Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Yabancı Şirketler Türkiye\'ye Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Yabancı şirketlerin Türkiye'de açıkladığı yatırım projeleri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak Türkiye'yi Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseltti. Türkiye, İspanya'yı geride bırakarak sıralamada yükseldi. Rapora göre, Avrupa genelinde yabancı yatırımlar azalırken, Türkiye ve İsviçre yatırımlarda önemli bir artış kaydetti. ABD'li şirketler ise Avrupa'daki en önemli yabancı yatırımcılar oldu.

02.05.2024 16:02
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Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Türkiye Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi.

Denetim ve danışmanlık firması EY, Avrupa'da yabancı yatırımlara yönelik raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2023'te Avrupa genelinde yabancı yatırımcıların açıklanan toplam yatırım projesi bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 5 bin 694'e geriledi.

Avrupa genelinde yatırım faaliyetlerinin Kovid-19 salgını öncesi, 2019'a kıyasla yüzde 11, rekor yıl olan 2017'ye göre de yüzde 14 daha düşük olması dikkati çekti.

Fransa'da yatırım projesi sayısı yüzde 5 azalışla 1194'e gerilemesine karşın ülke, Avrupa sıralamasında liderliğini korudu.

Avrupa genelinde 2. sırada yer alan İngiltere'de proje sayısı yüzde 6 artışla 985'e yükseldi.

Rapora göre, yabancı yatırımcılar, geçen yıl Almanya'daki faaliyetlerini önemli ölçüde azalttı.

Yabancı şirketler tarafından Almanya'da açıklanan yatırım projelerinin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 733'e geriledi. Söz konusu yatırımlar, 2013'ten beri en düşük seviyeye geriledi ve art arda düşüşünü 6. yıla taşıdı.

Türkiye İspanya'yı geçti

Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Avrupa'daki sıralamada İspanya'yı geçen Türkiye, Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi. Türkiye, 2022'de 321 projeyle 5. sırada yer almıştı.

Raporda, "Büyük Avrupa merkezleri arasında Türkiye ve İsviçre, geçen yıl özellikle dinamik bir gelişme gösterdi. Türkiye, yatırımlarda yüzde 17 artış kaydederek sıralamada Almanya'nın ardından 4. sıraya yükselirken, İsviçre yatırımlardaki yüzde 53'lük artış sayesinde 12. sıraya tırmandı." yorumu yer aldı.

ABD şirketleri aktif

Avrupa'daki yatırım projelerinin sayısı geçen yıl yüzde 15 azalmasına karşın ABD'li şirketler, kıtada en önemli yabancı yatırımcılar oldu.

ABD'li şirketlerin Almanya'daki yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 22 azalması dikkati çekti. Çinli şirketler, ABD şirketlerinden sonra Almanya'daki en önemli ikinci yatırımcı grubu oldu.

EY Almanya Üst Yöneticisi Henrik Ahlers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'daki yabancı yatırım projelerinin sayısının sürekli düşmesini çok endişe verici bulduğunu belirterek, "Bu bir alarm sinyali. Almanya geride kalıyor, Avrupa'nın diğer bölgeleri çok daha dinamik bir şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

2017'den bu yana Almanya'daki yatırım projelerinin sayısının yüzde 35 azaldığını bildiren Ahlers, "Aynı dönemde İngiltere'de bu oran yüzde 18 düşerken, Fransa'da yüzde 20 arttı. Brexit'in en büyük kazananı Fransa oldu. Almanya ise İngiltere'den bile daha fazla yatırım kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yerlerin ve yeni istihdamın oluşturulmasına yol açan yatırım projelerini kapsayan EY'nin raporu, portföy, birleşme ve satın alma yatırımlarını kapsamıyor.

Kaynak: AA

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