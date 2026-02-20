Yabancıya konut satışında sert gerileme! İşte en çok alım yapan ülke - Son Dakika
Yabancıya konut satışında sert gerileme! İşte en çok alım yapan ülke

Yabancıya konut satışında sert gerileme! İşte en çok alım yapan ülke
20.02.2026 13:46
TÜİK ocak ayı verilerine göre Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azalarak 1.306 olarak gerçekleşti. En çok konut alan ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Ukrayna oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69'a ikinci el konut sayısı yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411'e geriledi. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı 2025'in aynı ayına göre yüzde 4,7 azalışla 111 bin 480 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 20 bin 263 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise söz konusu dönemde yüzde 8,3 azalarak 91 bin 217 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,2 artarken ikinci el konut satışları yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3 ve ikinci el konut satışları yüzde 4,7 geriledi.

YABANCILARA 1.306 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azalarak 1306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Yabancıya konut satışında sert gerileme! İşte en çok alım yapan ülke

EN ÇOK ALIMI RUSYA VATANDAŞLARI YAPTI

Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Son Dakika Ekonomi Yabancıya konut satışında sert gerileme! İşte en çok alım yapan ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 32321216034i 32321216034i:
    BURDAN TÜM YETKİLİLERE SESLENİYORUM YABANCIYA KONUT SATIŞI YASAKLANMALI.BU ÜLKEDE ŞUANDA 2 SORUN VAR GIDA VE KONUT KONUTTA ÇÖZÜM YABANCIYA KONUT SATIŞI YASAĞI GELEMELİ 0 0 Yanıtla
