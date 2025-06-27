Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti
27.06.2025 21:29  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin yürütülen projeleri ve su ürünleri yetiştiriciliği konuları değerlendirildi.

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ile ilgili yürütülen/yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılmasına, verimliliğin yükseltilmesine ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Su ürünleri ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 adet trol - gırgır balıkçı gemisi ve 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 adet gemi de bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır. Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır. Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül - 15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi hertürlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağı'ndan karşılamaktadır. Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Türk Somonu'nun da yetiştirildiği hali hazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi 14 bin 300 ton/yıl'dır. Sinop bölgesinden Yakakent ilçemize 3 adet tesisin nakli yapılmış olup, bu 3 tesisin kapasitesi ise 9 bin ton/yıl'dır. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu, bin 770 ton levrek olmuştur. 2025 yılında ise bu rakamların üzerinde üretim olacağı öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere diğer türler ile birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.

Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'mizin kuruluşuna ve ilimizde faaliyet gösteren OSB'lerimizin gelişimine vermiş oldukları destekleri için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Balıkçılık, Yakakent, Ekonomi, samsun, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı 46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
21:38
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
10:43
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
10:17
Kız istedi gözaltına alındı Bu görüntünün faturası ağır oldu
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
09:39
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 23:13:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.