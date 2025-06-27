Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ile ilgili yürütülen/yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılmasına, verimliliğin yükseltilmesine ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Su ürünleri ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 adet trol - gırgır balıkçı gemisi ve 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 adet gemi de bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır. Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır. Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül - 15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi hertürlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağı'ndan karşılamaktadır. Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Türk Somonu'nun da yetiştirildiği hali hazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi 14 bin 300 ton/yıl'dır. Sinop bölgesinden Yakakent ilçemize 3 adet tesisin nakli yapılmış olup, bu 3 tesisin kapasitesi ise 9 bin ton/yıl'dır. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu, bin 770 ton levrek olmuştur. 2025 yılında ise bu rakamların üzerinde üretim olacağı öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere diğer türler ile birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.

Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'mizin kuruluşuna ve ilimizde faaliyet gösteren OSB'lerimizin gelişimine vermiş oldukları destekleri için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - SAMSUN