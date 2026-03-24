Yakakent'te Su Ürünleri OSB Toplantısı Yapıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yakakent'te Su Ürünleri OSB Toplantısı Yapıldı

Yakakent'te Su Ürünleri OSB Toplantısı Yapıldı
24.03.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Yakakent'te OSB toplantısında Somon Hasat Şenliği ve altyapı çalışmaları ele alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1. Türk Somonu Hasat Şenliği hazırlıkları, firmaların yer talepleri, altyapı teklifleri ve genişleme alanı çalışmaları ele alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kurulması planlanan Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Karadeniz kıyısında su ürünleri işleme alanında önemli bir üretim ve ihracat merkezi olması hedeflenen Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'ye ilişkin toplantıda çeşitli başlıklar ele alındı. Toplantıda, 9 Mayıs 2026 tarihinde Yakakent'te düzenlenmesi planlanan 1. Türk Somonu Hasat Şenliği'nin hazırlıkları görüşüldü. Ayrıca OSB'de ön tahsis yapılan firmaların yer talepleri, altyapı firmalarından alınan teklifler ve bölgenin genişleme alanına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Balıkçılık, Yakakent, Ekonomi, Samsun, OSB, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:43:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.