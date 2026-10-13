Yalçındağ Brüksel'de Avrupa'nın değer zincirlerini güçlendirerek büyüyeceğini söyledi - Son Dakika
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Yalçındağ Brüksel'de Avrupa'nın değer zincirlerini güçlendirerek büyüyeceğini söyledi

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DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Brüksel'deki Türkiye-AB İş Zirvesi açılışında konuştu. Yalçındağ, Avrupa'nın Türkiye'yi dışarıda bırakarak rekabetçi olamayacağını belirterek değer zincirlerini güçlendirmesi gerektiğini savundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa'nın, Türkiye'yi şirketlerin halihazırda birlikte faaliyet gösterdiği ekonomik alanın dışında tutarak daha rekabetçi hale gelemeyeceğini belirterek, "Avrupa, değer zincirlerinin içerisinde yeni sınırlar çizerek değil, bu zincirleri güçlendirerek büyür." dedi.

Yalçındağ, Brüksel'de DEİK ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Brüksel'in Avrupa'nın dört bir yanından insanları bir araya getiren ve Avrupa'nın geleceğine ilişkin pek çok kararın alındığı bir şehir olduğunu anımsatan Yalçındağ, Türk iş dünyası açısından burada bulunmanın ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

Yalçındağ, "Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesine yönelik kararlılığımız, zorlu dönemlerde dahi devam etti. Avrupa'nın, ekonomisinin, sanayisinin ve insanlarının tüm potansiyelinden yararlandığında daha güçlü olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın tarihi bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkati çeken Yalçındağ, "Karşı karşıya olduğumuz zorluklar küresel nitelikte ve bugün yapacağımız tercihler geleceğimizi şekillendirecek. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler de bu tablonun önemli bir parçası. İlişkilerimizde hem önemli ilerlemeler hem de ciddi güçlükler yaşandı. Ancak ilişkilerimizin taşıdığı potansiyel, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların çok ötesinde." dedi.

"Harekete geçmek için her anlaşmazlığı çözmek zorunda değiliz"

Yalçındağ, Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin önem taşıdığını, bu perspektifin açık ve güvenilir biçimde yeniden teyit edilmesinin ilişkilere yön vereceğini, reformları teşvik edeceğini ve Avrupa'nın kararlılıkla hareket edebilme kapasitesine duyulan güveni güçlendireceğini vurguladı.

Hızla hareket edilmesi gerektiğini belirten Yalçındağ, "Kıtamızda savaş devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa güvenliği açısından ciddi bir tehdit olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da artan istikrarsızlık ise güvenliğimizi, enerji koridorlarını ve ticaretimizi etkiliyor. Teknoloji, yaşam ve çalışma biçimlerimizi değiştiriyor. Yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma alanındaki yenilikler de küresel güç dengelerini şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Türk ve Avrupalı şirketlerin her gün birlikte çalıştığını anımsatarak, "Avrupa değer zincirleri içerisinde yatırım yapıyor, üretiyor, yenilik geliştiriyor ve ihracat gerçekleştiriyorlar. Siyasi ve kurumsal çerçevenin de bu gerçeği yansıtması gerekiyor. Küresel rekabete ilişkin kaygılar ciddiyetle ele alınmalı. Ancak Avrupa, Türkiye'yi şirketlerimizin halihazırda birlikte faaliyet gösterdiği ekonomik alanın dışında tutarak daha rekabetçi hale gelemez. Avrupa, değer zincirlerinin içerisinde yeni sınırlar çizerek değil, bu zincirleri güçlendirerek büyür." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi diyaloğun, güven ve somut işbirliğinin birlikte ilerleyebileceğini aktaran Yalçındağ, "Harekete geçmek için her anlaşmazlığı çözmek zorunda değiliz. İhtiyacımız olan ortak bir yön, karşılıklı sorumluluk ve bir sonraki adımı atacak güvendir. Türkiye'nin Avrupa'daki geleceğine yönelik açık bir taahhüt, bu yönü sağlayabilir. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun, iş insanlarının seyahatlerinin ve vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının, teknoloji, enerji, ulaştırma, savunma ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın işbirliğinin önünü açabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Mehmet Ali YalçındağTürkiye İş KonseyiDış PolitikaPolitikaBrükselTürkiyeEkonomiSon Dakika

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